تحالف العدوان السعودي ينسحب بشكل مفاجئ من محافظة أبين

الوقت- أكدت مصادر خبرية انسحاب مفاجئ للجنة العسكرية لتحالف العدوان السعودي من محافظة أبين جنوب اليمن، بعد فشلها في إيقاف المعارك بين المرتزقة هناك.

وألمحت مصادر يمنية إلى انهيار وشيك لاتفاق التهدئة في أبين، الذي كان تحالف العدوان أعلنه مع آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدة أن اللجنة العسكرية وصلت إلى طريق مسدود في جهودها لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار".

وتأتي هذه الخطوة بعد تصعيد عسكري شهدته محافظة أبين، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال 48 ساعة الماضية وفقا لما نقلته مصادر خبرية يمنية.

هذا واشار مراسل العالم الى تصعيد المواجهات بمختلف الأسلحة والقذائف بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة المستقيل منصور هادي في محافظة أبين جنوب اليمن.