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  الأربعاء 16 ربيع الثاني 1442

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يأمل في إعادة إطلاق الاتفاق النووي

الأربعاء 16 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الاتحاد الأوروبي يأمل في إعادة إطلاق الاتفاق النووي
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الوقت- عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أمله بإعادة إطلاق الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران حول ملفها النووي في إطار شامل.

وكان بوريل يتحدث اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض الأجندة الاستراتيجية الأوروبية للتعامل مع الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، أي بعد تولي جو بايدن مهام منصبه رسميا بداية العام القادم.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن التعاطي المستقبلي مع الملف الإيراني يجب أن يتم على أساس شراكة تنطلق من فهم أفضل للأمور ورغبة مشتركة في تحسين الأجواء الدولية.

وأضاف قائلا: "نعتقد أن الاتفاق مع إيران هو الوسيلة الوحيدة لمنعها من أن تصبح قوة نووية" على حد زعمه.

وكان بوريل قد تحدث الثلاثاء هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في محاولة لثني طهران عن تنفيذ توصيات برلمانها برفع معدلات تخصيب اليورانيوم والمضي قدما بانتهاك مضامين الاتفاق.

هذا ويسعى الأوروبيون للاستفادة من وجود الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة الحياة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي وجهت له واشنطن، تحت رئاسة دونالد ترامب، ضربة قاسية بانسحابها منه أحادياً عام 2018.

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