في رسالة إلى روحاني.. قاليباف يبلغ الحكومة بقانون الغاء البروتوكول الاضافي

الوقت- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد جواد قاليباف برسالة إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني احال فيها تنفيذ قانون " المشروع الاستراتيجي لالغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب" ، الى الحكومة الايرانية.

و أعلن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي محمد حسين فرهنكي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء عن ابلاغ قانون الغاء البروتوكل الاضافي الى الحكومة وقال: ان محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالة بعثها إلى الرئيس حسن روحاني احال فيها تنفيذ قانون " المشروع الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الايراني" الى الحكومة.

وقد صادق مجلس صيانة الدستور خلال اجتماعه عصر اليوم الاربعاء على "المشروع الاستراتيجي لالغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب"الذي أقرّه مجلس الشورى الاسلامي وذلك بعد دراسته من قبل اعضاء المجلس.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباسعلي كدخدائي : "إن التعديل الذي اجراه مجلس الشورى الاسلامي للمادة السادسة من "المشروع الاستراتيجي لالغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب" تم المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور ، وحاليا فان قرار مجلس الشورى الاسلامي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية و الدستور من وجهة نظرة مجلس صيانة الدستور ، وبامكان هذا القانون ان يحيله رئيس مجلس الشورى الى رئيس الجمهورية للتنفيذ".