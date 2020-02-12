اعتقال 3 عناصر إرهابية معادية للثورة شمال غرب إيران

الوقت- أعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء ( ع ) التابعة للقوات البرية للحرس الثوري اعتقال 3 عناصر إرهابية معادية للثورة ومرتزقة للاستكبار العالمي .

ونقلا عن العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء ( ع ) التابعة للقوات البرية للحرس الثوري فقد تم اعتقال 3 عناصر إرهابية معادية للثورة ومرتزقة للاستكبار العالمي كانت بصدد تنفيذ علميات ارهابية في البلاد .

ووفقا لهذا التقرير، اثر يقظة و الاشراف الامني والإجراءات الاستخباراتية المعقدة لمجاهدي مقر حمزة سيد الشهداء (ع ) التابع للقوات البرية للحرس الثوري تم رصد وملاحقة واعتقال عصابة تتألف من ثلاثة عناصر معادية للثورة ومرتزقة الاستكبار العالمي التي كانت بصدد تنفيذ عمليات ارهابية في منطقة محل مهام مقر حمزة سيد الشهداء (ع ) بمحافظة أذربايجان الغربية.

وتم في هذه العملية ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصال الخاصة بالإرهابيين من قبل مجاهدي مقر حمزة سيد الشهداء (ع) .