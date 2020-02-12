وزير العدل الأميركي يصدم ترامب!

الوقت-أكد وزير العدل الأميركي بيل بار، مساء أمس الثلاثاء، أنه لم يلاحظ مقداراً من "التزوير" من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وذلك خلافاً لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الأميركية "حتى الآن، لم نلاحظ تزويراً إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات".

وكان ترامب قد أعلن، يوم الأحد، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية أنه "لن يقر أبداً بالخسارة أمام بايدن"، بدون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.

وأكّد ترامب على قناة "فوكس نيوز" إن "هذه الانتخابات تم تزويرها، هذه الانتخابات عملية غش كاملة".

ووفق ترامب فإن منافسه الديموقراطي جو بايدن "لم يفز".

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب ترامب أن "إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بأخطاء في العد وإنما بالعثور على أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني".

وقبل أيام أوصى الرئيس الأميركي ببدء إجراءت انتقال السلطة، وقال: "من أجل مصلحة بلدي أوصي بأن تقوم إدارة الخدمات العامة بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية". كما أوضح أبلغت فريقي "القيام بالأمر نفسه" فيما يتعلق بالانتقال".

يأتي هذا بعدما أعلنت ولاية ميشيغان الأميركية، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز جو بايدن فيها، وهو ما لم يدع مجالاً أمام إدارة الخدمات العامة إلا إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

يذكر أنه في الانتخابات الأخيرة حصل الديموقراطي جو بايدن الذي فاز بالانتخابات، على 306 أصوات مقابل 232 لترامب، في الكلية الانتخابية التي تحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270.