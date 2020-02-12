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  الأربعاء 16 ربيع الثاني 1442

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أخبار

غانتس يهدد نتنياهو بحل الكنيست

الأربعاء 16 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
غانتس يهدد نتنياهو بحل الكنيست

غانتس يهدد نتنياهو بحل الكنيست

الوقت-اتهم رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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الوقت-اتهم رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يسير في مسار شخصي، مؤكداً أن حزبه سيصوّت اليوم على اقتراح حلّ الكنيست، وفق ما ذكر موقع إسرائيلي.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي: "لم تكن لتؤلف حكومة مع 61 عضو كنيست من دون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأنا منعت معركة إنتخابية باهظة الثمن".

وأضاف "لم يكن لدي أي أوهام بالعلاقة مع نتنياهو الذي تعهّد بالوحدة ولم ينفذ، والجمهور يدفع الثمن. نتنياهو لم يكذب علي فقط وإنما كذب على جمهور إسرائيل، وحوّل الحرب على وباء كورونا إلى حملة شخصية لتعظيم نفسه أنه في مسار للبقاء الشخصي، مقدما كل خطوة على أنها إنجاز له، وكأنها لم تكن جهداً مشتركاً لوزارات الصحة والداخلية والتعليم والاقتصاد، وبالطبع مؤسسة الأمن والجيش الإسرائيلي، وهو يحاول الهروب من المحكمة التي تنتظره، فقد قرر حلّ الحكومة وجرّ إسرائيل إلى إنتخابات".

وتابع "سيصوّت أزرق أبيض غداً على اقتراح حلّ الكنيست، ويستطيع نتنياهو منع الانتخابات إذا أقرّ موازنة، سنعمل على حكومة وحدة، ونتيناهو لن يكون جزءاً منها".

وبذلك يدعم غانتس مشروع قانون حلّ البرلمان الإسرائيلي، والتوجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع، من أجل انتخابات تشريعية هي الرابعة على التوالي، مع المأزق الذي يسود المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبحسب غانتس، فإن نتنياهو يجر "إسرائيل" إلى صناديق الاقتراع لأنه غير راغب في إقرار ميزانية الدولة لعام 2021.

وقدّر مقربون من غانتس ما أسموها "مناورة اللحظات الأخيرة"، التي من شأنها أن تؤدي بالضغط المتزايد على نتنياهو، أن يتنازل، ويصادق على إقرار ميزانية الدولة.

وقبل المؤتمر الصحفي لغانتس، خاطبه نتنياهو في شريط فيديو قائلاً: "يا بيني، ما يجب عليك فعله الآن هو تغيير جذري عن السياسة. هذا ليس وقت الانتخابات، هذا وقت الوحدة. حان الوقت لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية الصعبة".

نتنياهو أضاف "لسوء الحظ، ينجر كاحول لفان خلف لابيد وبينيت. على الرغم من أن حزب كاحول لفان في هذه الحكومة شكل حكومة داخل حكومة، سرب ضدنا وخرق اتفاقيات الائتلاف، أقول ضع كل شيء جانباً".

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