مسؤول أميركي: الكيان الاسرائيلي اغتيال فخري زادة

الوقت-كشفت شبكة "CNN" في تقرير لها صباح اليوم الأربعاء 02 كانون الأول، أن "إسرائيل" تقف خلف عملية اغتيال العالم النووي الايراني فخري زاده في طهران.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي الذي رفض الكشف عن تفاصيل بشأن إذا ما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اطلاع مسبق على العملية، موضحاً أن "إسرائيل" في العادة تطلع الإدارة الأميركية على معلومات بشأن أهدافها والعمليات التي تعتزم تنفيذها.

وأكد المصدر بحسب الشبكة، أن "فخري زاده كان أحد أهداف إسرائيل لمدة طويلة ماضية".

وبثت مساء أمس القناة الإخبارية الإيرانية صوتية للعالم الإيراني يشدد فيها على أنه "ليس ممكناً الوثوق والقبول بأميركا، لا يمكن التعايش مع فكرة مهادنتها، ‏ما دامت حاضرة بأفعالها".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أنه "كشفنا أطراف خيوط حول منفذي اغتيال زادة"، على أن يتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق بحسب الوزارة، في حين أقرّ مسؤول استخباري إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" باغتيال تل أبيب للعالم الإيراني محسن زادة. وأشار إلى أن "إسرائيل" ستتخذ أي خطوات ضرورية ضد البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلميحه إلى "مشاركة إسرائيلية محتملة باغتيال زادة"، في وقت توعد فيه مسؤولون إيرانيون بالانتقام لعملية اغتيال فخري زادة.

واستشهد الأسبوع الماضي رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة، في عملية اغتيال استهدفته قرب العاصمة طهران، وشيع جثمانه صباح الإثنين، واقتصر التشييع على كبار القادة العسكريين من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال مراسم التشييع، إنه "لن يمر أي إرهاب أو عمل غبي بدون رد وستتم معاقبة الجناة".