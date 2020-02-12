طيران العدوان السعودي يشن عددا من الغارات على المحافظات اليمنية

الوقت- واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته مستهدفاً عدداً من المحافظات اليمنية ومخلفاً أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليوم أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريتي مجزر وصرواح في محافظة مأرب كما شن غارتين على اللبنات بمديرية الحزم وغارة على الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأضاف المصدر إن طيران العدوان شن غارة على مديرية نهم في صنعاء واستهدف بقصف صاروخي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية في صعدة مخلفاً اضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.