البحرين توقع اتفاقات سياحة ثنائية مع "إسرائيل"

الوقت- وصل وفد بحريني اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني زياد بن رشيد ويضم رجال أعمال بحرينيين، لبحث علاقات التعاون وتوقيع اتفاقات ثنائية.

وتأتي زيارة الوفد البحريني بعد توقيع اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل في وقت سابق من العام الجاري.

واستقبلت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركش هكوهين الوفد البحريني في مطار بن غوريون، ووصل الوفد على متن رحلة لشركة "طيران الخليج"، التي تعد أول رحلة للشركة إلى إسرائيل.

وعقب الاستقبال قالت الوزيرة: "يشرفني أن أرحب بسعادة الوزير الزياني الذي وصل مع رئيس هيئة السياحة وأعضاء قطاع الأعمال للترويج للسياحة المتبادلة بين البلدين وافتتاح رحلات مباشرة".

ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون في مجال السياحة والسفر، والاتفاقيات عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وتتضمن إقامة منتدى ثنائي للترويج المتبادل للسياحة بمشاركة ممثلين من البلدين.

ووفقا لبيان حكومي إسرائيلي فإن المحادثات ستتمحور حول حزم الترويج المتبادل والمبادرات السياحية، بالإضافة إلى تحويل إسرائيل إلى وجهة لرحلات "طيران الخليج" من دول أخرى.

وكان ممثلون عن غرفة التجارة الإسرائيلية قد وقعوا في وقت سابق في المنامة اتفاقا ينظم تصدير البضائع الإسرائيلية إلى البحرين.