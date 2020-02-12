الاستخبارات العراقية تلقي القبض على "إرهابي" في محافظة الأنبار

الوقت-أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابي" في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية، إنه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الهدف وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 من مطاردة أحد الإرهابيين أثناء محاولته الفرار من قواتنا وتلقي القبض عليه في سيطرة 30 بالكرمة الانبار".

وأضافت المديرية في بيان أنه "أحد عناصر داعش الذين شاركوا بالهجوم على فوج طوارئ الديوانية في قاطع الصوفية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".