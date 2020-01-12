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  الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442

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لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها الوقت- النتائج العكسية للتطبيع بين الامارات العربية المتحدة والكيان الاسرائيلي بدأت تطفو على السطح، كما توقعنا في مقالات سابقة، اذ حصلت واقعتان مُحرجتان بين إسرائيل ودبي في مطار بن غوريون مؤخرا، حيث منع 10....

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية ترامب، الذي ترك السباق الرئاسي للديمقراطيين، يری نفسه مهزوماً في المقامرة التي أقدم عليها. وكانت هذه المقامرة هي التي حطمت تمامًا الجو الأسود للدعاية الدولية ضد التقدم النووي الإيراني، وأثبتت وجهة نظر طهران بشأن عدم موثوقية الغرب في إمدادات الوقود والاحتياجات الأخرى التي تمتلك إيران معرفةً محليةً بها.

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الحكومة الجزائرية: نحن ندفع ثمن الوقوف في وجه قطار التطبيع!

الوقت- كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، مساء أمس الاثنين،

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خلال الـ 24 ساعة الماضية .. 176 خرقا لقوى العدوان في الحديدة الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين،176 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أخبار

البنتاغون: أبوظبي تموّل الارهابيين في الحرب الليبية

الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
البنتاغون: أبوظبي تموّل الارهابيين في الحرب الليبية

البنتاغون: أبوظبي تموّل الارهابيين في الحرب الليبية

الوقت- كشف تقرير للمفتش العام للبنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في أفريقيا نشرته صحيفة "فورين بوليسي" صباح

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الوقت- كشف تقرير للمفتش العام للبنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في أفريقيا نشرته صحيفة "فورين بوليسي" صباح اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات تموّل "مجموعة واغنر من المرتزقة الروس" في الحرب الدائرة في ليبيا.

وأوضح أن "لدى الأميركيين قناعة بأن الإمارات توظف متعاقدين عسكريين سابقين من روسيا للتمويه على دورها في الأزمة".

وذكّر التقرير أنه "في يوليو /تموز، اتهمت قيادة أفريقيا في البنتاغون المجموعة بزرع ألغام أرضية بشكل عشوائي حول طرابلس وتعريض حياة المدنيين للخطر".

الصحيفة اعتبرت أن "الكشف عن أن هؤلاء المرتزقة الروس ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأميركا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن".

يتزامن تقرير المفتش العام مع ضغوطات تمارس على الرئيس المنتخب جو بايدن ليواكب حملة الديموقراطيين في الكونغرس في معارضة بيع الأسلحة للإمارات، التي اقترحتها إدارة الرئيس ترامب بقيمة 23 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة مغلقة لمناقشة صفقة الأسلحة ليلة الإثنين.

ووفق "فورين بوليسي"، فقد قدّمت 9 دول دعماً عسكرياً للفصائل المتصارعة في ليبيا، وشارك ما يصل إلى 10 آلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في دعم الأطراف المتحاربة".

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب الإمارات روسيا ليبيا جو بايدن فورين بوليسي الكونغرس أميركا

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