منذ إعلان فوزه بالرئاسة هذا اول تقرير استخباراتي يتسلمه بايدن!

الوقت-قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن تسلّم أول تقرير يوميّ استخباريّ منذ إعلان فوزه بالرئاسة.

وأشارت الـ "سي أن أن" إلى أن "الرئيس المنتخب بايدن يمثل علامة فارقة في طريقه إلى البيت الأبيض، بحيث حصل على أول موجز يومي والذي يتضمن الأسرار والمعلومات الاستخبارية والتحليلات حول التهديدات طويلة وقصيرة المدى التي يحتاج قادة الولايات المتحدة إلى معرفتها لإدارة البلاد".

واختار بايدن الرئيسة السابقة للاحتياطيّ الفدراليّ جانيت يلين لتولّي وزارة الخزانة يلين ستكون أول امرأة تتبوأ وزارة الخزانة منذ إنشائها قبل أكثر من قرنين.

إلى ذلك، صادقت ولاية أريزونا الأميركية رسمياً على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة.

الحاكم الجمهوريّ دوغ دوسي، قال في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه تم توقيع نتائج الانتخابات في أريزونا وهي الولاية التي يفوز فيها للمرة الأولى منذ خمسة وعشرين عاماً مرشّحٌ ديموقراطيٌّ في الانتخابات الرئاسية.

وفي أولى نشاطاته السياسية، بحث الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأرجنتين ألبرتو فرنانديز سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

الرئاسة الأرجنتينية قالت في بيان لها، إنّ الرئيس فرنانديز اعتبر فوز بايدن فرصةً لإقامة علاقات أفضل كي تلتقي الولايات المتّحدة مجدّداً بأميركا اللاتينية".

وأوضح البيان أن بايدن شدّد على رغبته في بناء علاقات قوية مع دول القارة الأميركية.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن تشكيلة فريق الاتّصال الخاصّ به في البيت الأبيض والذي سيكون مكوّناً من الإناث حصراً، وهو ما وصفه مكتبه بأنّه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.

ومن بين الشخصيّات اللواتي تمّ اختيارهنّ، جين ساكي التي ستكون متحدّثةً باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز.

وشغلت ساكي (41 عاماً) العديد من المناصب العليا، بينها منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض في ظلّ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويسعى بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى إظهار التنوّع في التعيينات والترشيحات المُعلنة حتّى الآن، قبل أداء اليمين في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن في بيان "أنا فخور بأن أُقدّم اليوم أوّل فريق اتّصالات في البيت الأبيض يتكوّن بالكامل من النساء".

يأتي ذلك في وقت لا يزال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب يشكك في نتيجة فرز الأصوات في بعض الولايات، مصراً على أن جو بايدن "لم يفز".

وقال ترامب إن الانتخابات الرئاسية في بلاده شهدت أكبر عملية تزوير، حيث عملت ماكينات تصويت على نقل آلاف الأصوات لمنافسه جو بايدن، على حد تعبيره.

وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن لديه المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، مؤكداً أن قضيته كرئيس للولايات المتحدة من الصعب أن تصل إلى المحكمة العليا.

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن كشفت العديد من الأصوات غير القانونية.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب ترامب أن "إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بأخطاء في العد وإنما بالعثور على أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني".

هذا ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، السبت، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة ترامب ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.