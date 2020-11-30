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  الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442

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29 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بمنع بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات

29 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بمنع بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات

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أخبار

29 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بمنع بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات

الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
29 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بمنع بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات
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الوقت- طالبت 29 منظمة حقوقية، الكونغرس الأمريكي بوقف صفقة أسلحة للإمارات تشمل صواريخ وطائرات مقاتلة، بقيمة 23 مليار دولار.

ووقعت المنظمات الناشطة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب یعارض الصفقة.

وأعرب سيث بايندر من “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” الذي تبنى تلك الجهود عن أمله في وقف كامل لهذه المبيعات.

وتشمل الصفقة طائرات مسيرة من إنتاج شركة “جنرال أتوميكس”، وطائرات “إف-35” المقاتلة وهي من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن”، وكذلك صواريخ تنتجها شركة (رايثيون).

وتقدم ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لوقف الصفقة.

ويمهد مشروع القانون لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

وأشار خطاب المنظمات، المقرر إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الإمارات طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية في هذه البلدان.

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