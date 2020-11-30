الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

الوقت- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة مرتكبيها والتي كان أحدثها هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان مساء اليوم أن اعتداء الاحتلال على المقبرة اليوسفية أمس وهدم درج مدخلها المؤدي إلى المسجد الأقصى يأتي ضمن تنفيذ مخططاته الاستيطانية في محاولة لطمس هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها وتهويدها.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال هدم سابقاً القبور وشواهدها في مقبرة مأمن الله بالقدس المحتلة ضمن عمليات التهويد المتواصلة الرامية إلى تغيير واقع المدينة المقدسة وفرض وقائع جديدة داخلها.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تحمل المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” ومجلس حقوق الإنسان مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه اعتداءات الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقفها وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.