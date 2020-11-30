قاليباف: صمت المجتمع الدولي على جريمة اغتيال فخري زاده سيؤدي الى المزيد من صلافة الامرين والمنفذين لها

الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة ان اي صمت وتقاعس من قبل المجتمع الدولي ازاء الجريمة الارهابية التي طالت العالم النووي الايراني محسن فخري زاده سيؤدي الى المزيد من صلافة الامرين والمنفذين لها .

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد جواد قاليباف وفي رسائل منفصلة بعثها الى كل من الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ورئيس الاتحاد الدولي والامين العام للبرلمانات الاسلامية ورؤساء بعض البرلمانات، أكد حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في متابعة إنزال العقاب الصارم بحق الآمرين بالعملية الارهابية في اغتيال الشهيد فخري زاده في إطار مبدأ الدفاع المشروع والتصدي للأعمال الإرهابية المنظمة وقال: ان اي صمت وتقاعس من قبل المجتمع الدولي ازاء مثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية ستؤدي الى المزيد من صلافة الامرين والمنفذين لمثل الجرائم ضد البشرية و المهددة السلام والامن الاقليمي والدولي.

واشار قاليباف الى ان هذه العملية الارهابية نفذت في حال ان الشهيد فخري زاده كان يؤدي دورا بارزا في إدارة الفريق المؤلف من العلماء الايرانيين في انتاج اول عدة محلية لتشخيص كورونا ولقاح كورونا، للمواطنين الايرانيين بمن فيهم النساء والاطفال، وكذلك المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء هذا الوباء القاتل. واضاف : ان الأدلة والوثائق الاولية تشير الى أن هناك آمرين معروفين ضالعون في هذه الجريمة غير الانسانية، حيث نفذوا قائمة طويلة من الاغتيالات في منطقة غرب آسيا الحساسة وخارجها.

واكد قاليباف ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي يدين بشدة هذه العملية الاجرامية باعتبارها مصداقا بارزا للارهاب المنظم، ويعتبره يتعارض بشكل سافر وانتهاكا صريحا للسيادة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية، كما يعلن ان هذه العملية الارهابية في اغتيال العالم الايراني لن تترك أدنى أثر في التنمية العلمية والدفاعية وبرامج التقنيات الحديثة السلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية فحسب بل ستزيد من اهتمام الشعب الايراني بتعزيز البنية العلمية والدفاعية للبلاد.

واختتم قائلا : دون شك فان الجمهورية الإسلامية الايرانية تسعى دوما إلى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم ، ولعبت دورا بارزا في مكافحة الإرهاب و تؤكد حقها في متابعة انزال العقاب بحق آمري ومرتكبي هذه العملية الإرهابية وتحتفظ بحقها في القيام في اطار مبدأ الدفاع المشروع في مواجهة العمليات الإرهابية المنظمة ، وبالتأكيد ان مثل هذه العمليات الإرهابية و الإجرامية التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ، لن تمر من دون عقاب.