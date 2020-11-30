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  الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442

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أخبار

السعودية توافق لشركة إسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي للسفر للإمارات

الإثنين 14 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
السعودية توافق لشركة إسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي للسفر للإمارات
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الوقت- حصلت شركة "يسراير" للطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على موافقة السلطات السعودية استخدام المجال الجوي السعودي في السفر للإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة الإسرائيلية المقبلة الى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر أميركي إنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنر وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.

وستغادر رحلة يسراير غدا الثلاثاء تمام الساعة العاشرة صباحا لتوقيت القدس، وسيتمتع ركابها بتخفيض كبير في زمن الرحلة التي تصل نحو ثلاث ساعات.

وستكون يسراير أول من يطلق خطا يوميا من رحلتين، حيث ستنضم إليها شركة أركياع اعتبارا من يوم الخميس وستطلق إل عال حطها الخاص بدءا من 9 كانون الأول/ديسمبر.

ويشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه لم يتضح سبب عدم منح السعودية الإذن للرحلات التي كان من المتوقع أن تتجه إلى دبي غدا، لذا لجأت تل ابيب إلى الإدارة الأميركية وطلبت المساعدة.

وتواصل الأميركيون مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية.

ويجري صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر زيارة للسعودية وقطر هذا الأسبوع في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة قبل مغادرة البيت الأبيض، برفقة آفي بيركوفيتش مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي السابق لإيران.

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مطار بن غوريون جاريد كوشنر المجال الجوي السعودي يسراير

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