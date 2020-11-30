كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية

الوقت-أعلنت قناة كان الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يزور السعودية وقطر هذا الأسبوع، "في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة" قبل مغادرة البيت الأبيض.

وقالت القناة الاسرائيلية إن على رأس جدول أعمال الزيارة، العمل على المصالحة بين السعودية وقطر. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير، أن كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" الأميركية قالت إن الزيارة ستركز خصوصاً على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية، لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال.

وأضافت الصحيفة أن كوشنر سيرافقه في هذه الزيارة آفي بيركوفيتش، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأميركي السابق لإيران.

وحاول كوشنر إبرام العديد من الصفقات في المنطقة، وأقام صداقات مع شخصيات خليجية، بمن فيهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن بدأ الوقت ينفد بالنسبة إلى ترامب الذي سيتعين عليه مغادرة البيت الأبيض، بعد أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتأتي زيارة كوشنر إلى المنطقة، بعد أيام على اغتيال العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة في عملية تتهم طهران "إسرائيل" بالمسؤولية عنها، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.