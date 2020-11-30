كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 14 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية ترامب، الذي ترك السباق الرئاسي للديمقراطيين، يری نفسه مهزوماً في المقامرة التي أقدم عليها. وكانت هذه المقامرة هي التي حطمت تمامًا الجو الأسود للدعاية الدولية ضد التقدم النووي الإيراني، وأثبتت وجهة نظر طهران بشأن عدم موثوقية الغرب في إمدادات الوقود والاحتياجات الأخرى التي تمتلك إيران معرفةً محليةً بها.

العلاقات المصرية العراقية... الأهداف والمكونات المؤثرة تحاول مصر أن تصبح أقل اعتمادًا على نفط الدول الخليجية، وتستورد النفط العراقي بسعر معقول(أو تبادل النفط بالكهرباء)، لتنتزع أداة ضغط النفط المجاني(أو الرخيص) من يد السعودية والإمارات.

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية الوقت- يوم بعد آخر، تغرق السعودية وحلفاؤها من دول العدوان في الرمال اليمنية، في صورة غمرتها غبائر الهزيمة.

أيام صعبة لحكومة الكاظمي في العراق بعد المواقف الأخيرة ضد اليمن في خطوة غريبة ، أدانت الخارجية العراقية الرد الصاروخي للجيش اليمني على السعودية واستنكرت الإستهداف الصاروخي الأخير للجيش والمقاومة اليمنيين على العدوان السعودي واستهداف منشأة أرامكو النفطية.

هل عاقبت الإمارات مواطني الدول التي ترفض التطبيع؟ الوقت- يبدو أن رفض التطبيع أصبح جريمة لا تغتفر في الامارات، فمن وجهة نظر الامارات أن على الجميع أن يُطبع مع العدو الصهيوني وإلا فهو ومواطنيه خارج دائرة اهتمامها، وبهذا يمكن القول أن الامارات تريد أن تصنع من نفسها "شرطي جديد....

أخبار

في خطوة غير مسبوقة... نتنياهو في مصر قريباَ

في خطوة غير مسبوقة... نتنياهو في مصر قريباَ

الوقت-نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية معلومات نقلتها عن مصادر سياسية أن بنيامين نتنياهو يستعد لزيارة

مادورو: هذا رقمي على "تليغرام وواتساب"... اتصلوا بي متى تشاؤون! الوقت-نشر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم الاثنين في خطاب له بث على موقع

جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف الوقت-أعلن المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسون، أن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة

ترامب يعترف......قضيتي كرئيس لن تصل الى المحكمة العليا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إن الانتخابات الرئاسية في بلاده

كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية الوقت-أعلنت قناة كان الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تل أبيب تعترف...نحن من اغتال زادة الوقت-أقر مسؤول استخباري إسرائيلي صباح اليوم في تصريح له لصحيفة "نيويورك تايمز"

وزير الدفاع الايراني: سننتقم ولن يمر أي إرهاب بدون رد وستتم معاقبة الجناة الوقت-قال أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، صباح اليوم خلال مراسم تشييع الشهيد محسن فخري

"الإندبندنت": سراً.. لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة لحماية حقول النفط الوقت-كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيّة، أنّ لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى

ترامب يعترض على نتائج ويسكونسن ويتوعد بالطعن في بنسلفانيا الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تشارف ولايته على نهايتها أن منافسه

وسائل إعلامية اسرائيلية: ترامب يخلّف وراءه عالماً ملتهباً ونتنياهو يقدم عود الكبريت الوقت-قالت مراسلة الشؤون الخارجية في "هآرتس" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "معني

حكومة صنعاء: ندعو التحالف السعودي إلى "الترقب" والسبب في الخبر؟! الوقت-قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي إن "الآلاف في معسكرات المرتزقة

وسائل اعلام اسرائيلية: "إسرائيل" ستتضرر أمام بايدن والسبب فخري زاده! الوقت-قال محلل الشؤون العسكرية "عاموس هرئِل" لصحيفة "هآرتس"، إن اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير

قاليباف: العدو لا يندم إلا برد فعل قوي الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ان أعداء الشعب الايراني باستخدامهم الإرهاب مرة أخرى اثبتوا أنهم يخافون من اقتدار إيران، موضحا ان العدو لا يندم إلا برد فعل قوي.

الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه الوقت- تجددت الاحتجاجات، السبت، في القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال 7 من أنصاره؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.

عبدالسلام: السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، يوم السبت، أن السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي وإنما بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن تستعيد السعودية أمنها المفقود.

حماس تطالب بترجمة تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الوقت- طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في اليوم العالمي للتضامن معه، وذلك بتوفير حياة عزيزة، والعمل لإنهاء الاحتلال عن أرضه".

ظريف: اغتيال العالم الإيراني عمل جبان ودليل على التحريض اليائس لمرتكبيه الوقت- وصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ، في تغريدة باللغة الألمانية، اغتيال العالم الإيراني بالعلوم النووية والدفاعية بأنه عمل جبان، وهو دليل على التحريض اليائس لمرتكبيه.

"سائرون" يوجه رسالة لرئيس وزراء العراق ووزير الداخلية.. وهذا ما جاء فيها؟ الوقت- وجه تحالف سائرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن الاحداث التي شهدتها المحافظة.

الحوثي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد فخري زاده الوقت- قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، واجب العزاء الى اسرة العالم النووي الايراني الشهيد "فخري زاده"، والى قادة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

روسيا تحتج لأميركا على محاولة انتهاك مدمرة "جون ماكين" حدودها الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها قدمت احتجاجاً للولايات المتحدة على محاولة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حكومة صنعاء: ندعو التحالف السعودي إلى "الترقب" والسبب في الخبر؟!

اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان

كيف حول ماكرون فرنسا إلى أرض النفاق؟

ترامب يعترض على نتائج ويسكونسن ويتوعد بالطعن في بنسلفانيا

كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية

"الإندبندنت": سراً.. لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة لحماية حقول النفط

زيادة ميزانية الدفاع التركية في السنوات العشر الماضية بنسبة 86٪

ترامب يعترف......قضيتي كرئيس لن تصل الى المحكمة العليا

مادورو: هذا رقمي على "تليغرام وواتساب"... اتصلوا بي متى تشاؤون!

تل أبيب تعترف...نحن من اغتال زادة

وسائل إعلامية اسرائيلية: ترامب يخلّف وراءه عالماً ملتهباً ونتنياهو يقدم عود الكبريت

وزير الدفاع الايراني: سننتقم ولن يمر أي إرهاب بدون رد وستتم معاقبة الجناة

الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!

فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس...ما الهدف من عودة التعاون الأمني مع الكيان؟

جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

هل سيعفو الرئيس الأمريكي عن مستشاره الأسبق للأمن القومي؟

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

فريق بايدن يرحب بالانتقال وترامب يعلّق!

نتنياهو يتلقّى دعوة من ولي عهد البحرين لزيارة المنامة

"إسرائيل هيوم": ابن سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع نتنياهو لرصد ردود الفعل

تخت روانجي: اجراءات الحظر الأحادية الأمريكية غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وجنوب القنيطرة

العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة

ترامب يقيل كيسنجر وأولبريت ومستشارين آخرين من البنتاغون!

وزارة الدفاع الايرانية: اغتيال العالم الإيراني فخري زادة في عملية إرهابية قرب طهران

الرئيس الايراني: يمكننا العودة إلى ما ينص عليه الاتفاق النووي بشرط واحد

حاتمي: قريباً .. سندشّن المدمّرة "دنا" الإيرانية بامتياز

"حزب الله العراق": قصف السفارة الأميركية جاء للتغطية على خسارة ترامب

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع

الخزعلي: نرفض استيلاء السعودية على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية

الإثنين 14 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية

كوشنر يزور الخليج الفارسي للعمل على فض النزاع بين قطر والسعودية

الوقت-أعلنت قناة كان الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

مواضيع ذات صلة

وزير الخارجية البريطاني يبحث مع كوشنير "السلام" في الشرق الأوسط

إعلام إسرائيلي: خلافات بين كوشنير وفريدمان.. ضم الضفة قد يؤجل

كوشنير يدعو الفلسطينيين إلى "التأييد أو الصمت"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت قناة كان الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يزور السعودية وقطر هذا الأسبوع، "في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة" قبل مغادرة البيت الأبيض.

وقالت القناة الاسرائيلية إن على رأس جدول أعمال الزيارة، العمل على المصالحة بين السعودية وقطر. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير، أن كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" الأميركية قالت إن الزيارة ستركز خصوصاً على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية، لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال.

وأضافت الصحيفة أن كوشنر سيرافقه في هذه الزيارة آفي بيركوفيتش، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأميركي السابق لإيران.

وحاول كوشنر إبرام العديد من الصفقات في المنطقة، وأقام صداقات مع شخصيات خليجية، بمن فيهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن بدأ الوقت ينفد بالنسبة إلى ترامب الذي سيتعين عليه مغادرة البيت الأبيض، بعد أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتأتي زيارة كوشنر إلى المنطقة، بعد أيام على اغتيال العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة في عملية تتهم طهران "إسرائيل" بالمسؤولية عنها، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

جاريد كوشنر السعودية قطر وول ستريت جورنال التطبيع مع إسرائيل دول الخليج العربية بريان هوك آفي بيركوفيتش

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية