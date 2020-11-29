زيادة ميزانية الدفاع التركية في السنوات العشر الماضية بنسبة 86٪

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 14 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية ترامب، الذي ترك السباق الرئاسي للديمقراطيين، يری نفسه مهزوماً في المقامرة التي أقدم عليها. وكانت هذه المقامرة هي التي حطمت تمامًا الجو الأسود للدعاية الدولية ضد التقدم النووي الإيراني، وأثبتت وجهة نظر طهران بشأن عدم موثوقية الغرب في إمدادات الوقود والاحتياجات الأخرى التي تمتلك إيران معرفةً محليةً بها.

العلاقات المصرية العراقية... الأهداف والمكونات المؤثرة تحاول مصر أن تصبح أقل اعتمادًا على نفط الدول الخليجية، وتستورد النفط العراقي بسعر معقول(أو تبادل النفط بالكهرباء)، لتنتزع أداة ضغط النفط المجاني(أو الرخيص) من يد السعودية والإمارات.

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية الوقت- يوم بعد آخر، تغرق السعودية وحلفاؤها من دول العدوان في الرمال اليمنية، في صورة غمرتها غبائر الهزيمة.

أيام صعبة لحكومة الكاظمي في العراق بعد المواقف الأخيرة ضد اليمن في خطوة غريبة ، أدانت الخارجية العراقية الرد الصاروخي للجيش اليمني على السعودية واستنكرت الإستهداف الصاروخي الأخير للجيش والمقاومة اليمنيين على العدوان السعودي واستهداف منشأة أرامكو النفطية.

هل عاقبت الإمارات مواطني الدول التي ترفض التطبيع؟ الوقت- يبدو أن رفض التطبيع أصبح جريمة لا تغتفر في الامارات، فمن وجهة نظر الامارات أن على الجميع أن يُطبع مع العدو الصهيوني وإلا فهو ومواطنيه خارج دائرة اهتمامها، وبهذا يمكن القول أن الامارات تريد أن تصنع من نفسها "شرطي جديد....

أخبار

ترامب يعترض على نتائج ويسكونسن ويتوعد بالطعن في بنسلفانيا

ترامب يعترض على نتائج ويسكونسن ويتوعد بالطعن في بنسلفانيا

الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تشارف ولايته على نهايتها أن منافسه

وسائل إعلامية اسرائيلية: ترامب يخلّف وراءه عالماً ملتهباً ونتنياهو يقدم عود الكبريت الوقت-قالت مراسلة الشؤون الخارجية في "هآرتس" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "معني

حكومة صنعاء: ندعو التحالف السعودي إلى "الترقب" والسبب في الخبر؟! الوقت-قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي إن "الآلاف في معسكرات المرتزقة

وسائل اعلام اسرائيلية: "إسرائيل" ستتضرر أمام بايدن والسبب فخري زاده! الوقت-قال محلل الشؤون العسكرية "عاموس هرئِل" لصحيفة "هآرتس"، إن اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير

قاليباف: العدو لا يندم إلا برد فعل قوي الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ان أعداء الشعب الايراني باستخدامهم الإرهاب مرة أخرى اثبتوا أنهم يخافون من اقتدار إيران، موضحا ان العدو لا يندم إلا برد فعل قوي.

الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه الوقت- تجددت الاحتجاجات، السبت، في القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال 7 من أنصاره؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.

عبدالسلام: السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، يوم السبت، أن السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي وإنما بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن تستعيد السعودية أمنها المفقود.

حماس تطالب بترجمة تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الوقت- طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في اليوم العالمي للتضامن معه، وذلك بتوفير حياة عزيزة، والعمل لإنهاء الاحتلال عن أرضه".

ظريف: اغتيال العالم الإيراني عمل جبان ودليل على التحريض اليائس لمرتكبيه الوقت- وصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ، في تغريدة باللغة الألمانية، اغتيال العالم الإيراني بالعلوم النووية والدفاعية بأنه عمل جبان، وهو دليل على التحريض اليائس لمرتكبيه.

"سائرون" يوجه رسالة لرئيس وزراء العراق ووزير الداخلية.. وهذا ما جاء فيها؟ الوقت- وجه تحالف سائرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن الاحداث التي شهدتها المحافظة.

الحوثي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد فخري زاده الوقت- قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، واجب العزاء الى اسرة العالم النووي الايراني الشهيد "فخري زاده"، والى قادة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

روسيا تحتج لأميركا على محاولة انتهاك مدمرة "جون ماكين" حدودها الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها قدمت احتجاجاً للولايات المتحدة على محاولة

البحرية الأميركية: تحرك حاملة طائرات في الخليج الفارسي لا علاقة له باغتيال زادة الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي، في البحرين، اليوم السبت، أن تحرّك حاملة الطائرات

منظمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة: من يقف وراء اغتيال زادة وتفجير "نطنز" واحد الوقت-أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة بهروز كمالوندي، اليوم السبت

قاآني: سنتحالف مع جميع القوى المدافعة عن البلاد للانتقام للشهيد زادة الوقت-قال قائد "قوة القدس" في "حرس الثورة" في إيران اسماعيل قاآني، اليوم السبت، تعليقاً

الامام الخامنئي يؤكد على محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده الوقت-أكد الامام السيد علي الخامنئي على “ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس منظمة

ليبرمان: حماس تمتلك صواريخ كروز وذخائر عنقودية للمرّة الأولى الوقت- قال وزير الأمن الإسرائيليّ الأسبق، أفيغدور ليبرمان، إنّ حركة حماس في قطاع غزّة، طورّت صواريخ كروز وقنابل عنقودية، على حدّ قوله.

مسؤولة اممية تعلق على عملية اغتيال الدكتور زداة الوقت- علقت المقررة الخاصة بالامم المتحدة اغنيس كالامارد على عملية اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الشهيد محسن فخري زداة واعتبرت عمليات القتل الممنهجة خارج الحدود انتهاكا للقوانين الدولية لحقوق الانسان وميثاق منظمة الامم المتحدة.

جماعة علماء العراق تستنكر اغتيال العالم النووي الإيراني وتتهم "إسرائيل" الوقت- استنكرت جماعة علماء العراق جريمة استهداف العالم النووي الإيراني وتشير باصبع الاتهام الى الموساد الاسرائيلي : حرب ضد الوعي والتقدم الإسلامي.

التظاهرات ضد نتنياهو تتجدد في القدس وتلِ أبيب وحيفا الوقت- تجددت التظاهرات المناوئة لرئيسِ وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي في القدس وتلِ أبيب وقيساريا وحيفا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه

وسائل اعلام اسرائيلية: "إسرائيل" ستتضرر أمام بايدن والسبب فخري زاده!

هل عاقبت الإمارات مواطني الدول التي ترفض التطبيع؟

العلاقات المصرية العراقية... الأهداف والمكونات المؤثرة

قاليباف: العدو لا يندم إلا برد فعل قوي

حكومة صنعاء: ندعو التحالف السعودي إلى "الترقب" والسبب في الخبر؟!

ظريف: اغتيال العالم الإيراني عمل جبان ودليل على التحريض اليائس لمرتكبيه

"الإندبندنت": سراً.. لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة لحماية حقول النفط

زيادة ميزانية الدفاع التركية في السنوات العشر الماضية بنسبة 86٪

"سائرون" يوجه رسالة لرئيس وزراء العراق ووزير الداخلية.. وهذا ما جاء فيها؟

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

ترامب يعترض على نتائج ويسكونسن ويتوعد بالطعن في بنسلفانيا

عبدالسلام: السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي

حماس تطالب بترجمة تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال

وسائل إعلامية اسرائيلية: ترامب يخلّف وراءه عالماً ملتهباً ونتنياهو يقدم عود الكبريت

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

التحالف مع الشيطان.. خفايا وأسرار العلاقات بين السعودية والقاعدة في اليمن

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

بومبيو والجولان.. جنون الخسارة

إرهاب دولة وراء اغتیال عالم نووي إيراني... ابرز ردود الفعل المحلية والدولية

"إسرائيل هيوم": ابن سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع نتنياهو لرصد ردود الفعل

العميد فدوي: أعداءنا لم يحققوا أهدافهم رغم مؤامراتهم في بعض المدن الإيرانية

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة

قيادة الجيش اللبناني تعلن عن خروقات جوية اسرائيلية فوق أراضيها

هل سيعفو الرئيس الأمريكي عن مستشاره الأسبق للأمن القومي؟

"كاريكاتير" كيف ينظر نتنياهو إلى المطبّعين العرب؟

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة

المجتمع الإسرائيلي المنقسم على شفا الانفجار

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية

تصريح خطير من "أردوغان" يتعلق بسوريا، فما هو؟!

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

زيادة ميزانية الدفاع التركية في السنوات العشر الماضية بنسبة 86٪

الإثنين 14 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
زيادة ميزانية الدفاع التركية في السنوات العشر الماضية بنسبة 86٪
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في ظل الوضع الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا وجفاف النقد الأجنبي والمصادر المالية للتجارة والسياحة في خسائر اقتصادية فادحة لتركيا، خصصت الدولة التركية في موازنة عام 2021 مبلغاً اجمالياً وقدره 138 مليار ليرة تركية لقطاع الدفاع والأمن أي ما يعادل أكثر من 17 مليار دولار على احتساب ان كل دولار امريكي يعادل 8 ليرات تركية.

حيث إنه من الصعب جدا على دولة تواجه الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية أن توفر مبلغا كبيرا يبلغ 138 مليار ليرة، ويتوقع المحللون الاقتصاديون بالفعل أن تركيا ستواجه عجزا كبيرا في الميزانية في عام 2021.

قال نان تيان، أحد الباحثين في المعهد السويدي لأبحاث السلام ، إن تركيا احتلت في السنوات الأخيرة المركز الخامس عشر عالميا من حيث الإنفاق العسكري وان جزءاً من الزيادة في ميزانية قواتها المسلحة في السنوات الأخيرة يرجع الى الهجمات واسعة النطاق في شمال سوريا. ويقول التقرير إن ميزانية الدفاع التركية زادت بنسبة 86 في المئة في السنوات العشر الماضية.

زيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 16 %

كانت ميزانية الدفاع والأمن التركية في عام 2020 تعادل 119 مليار ليرة ، وزادت هذا العام بنسبة 15.7 ٪ لتصل إلى 138 مليار ليرة.

وتأتي تقسيمات الميزانية بين الجيش التركي ومؤسسات إنفاذ القانون والأمن على الشكل التالي:

1. وزارة الدفاع (توفير إجمالي تكاليف الأفراد والمصروفات الجارية للجيش) 61.5 مليار ليرة.

2. الشرطة 44.6 مليار ليرة. (الشرطة التابعة لوزارة الداخلية).

3. الدرك 27.7 مليار ليرة. (الدرك أيضا تابع لوزارة الداخلية ، وتم إغلاق ميزانية هذه المؤسسة بزيادة تصل الى 20 ٪).

4. MIT المخابرات التركية 2.6 مليار ليرة (المخابرات التركية تأتمر بأمر الرئيس التركي وشهدت زيادة بنسبة 20 ٪ في الميزانية).

5. خفر السواحل 1.5 مليار ليرة. (يخضع خفر السواحل أيضا لوزارة الداخلية ، وقد تم إغلاق ميزانيته بزيادة قدرها 30 بالمائة).

6. مديرية الصناعات الدفاعية الرئاسية 120 مليون ليرة. (نفقات البحث في مجال صناعة الدفاع)

7. أمانة مجلس الأمن القومي الأعلى 38 مليون ليرة.

كما يتضح، من إجمالي 138 مليار ليرة في ميزانية الدفاع التركية ، تنتمي 134 مليار ليرة للجيش والشرطة والدرك، ولدى جهاز المخابرات وخفر السواحل وبحوث الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي أرقام صغيرة.

فترة التجييش والإنفاق الضخم

في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى النفقات الدفاعية والأمنية الناتجة عن الحرب والصراع مع حزب العمال الكردستاني ، فإن مشاريع الصناعات الدفاعية وعقود شراء الأسلحة ، فضلاً عن العمليات العسكرية والنظامية خارج الحدود، كلفت الحكومة التركية ثمناً باهظاً.

حيث إنه في العشرينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، لم تتخل تركيا عن عملياتها العسكرية في الخارج واتخذت إجراءات أدت بلا شك إلى تكاليف ونفقات اقتصادية باهظة، حيث لم يتم الكشف عن أرقامها ومبالغها بشكل واضح على الاطلاق.

في عامي 2019 و 2020 ، نظمت تركيا وسلحت أكثر من 132 جماعة مسلحة معارضة للحكومة السورية وأنفقت ملايين الدولارات على التسلح والرواتب الشهرية للميليشيات التركمانية والعربية في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ.

حيث إن بعض الإجراءات الخارجية للقوات المسلحة التركية في العامين الماضيين هي كما يلي:

غارات برية وجوية واسعة على شمال سوريا.

ضربات برية وجوية والكثير من القصف على العراق باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة.

تحركات بحرية مكثفة وتدريبات واسعة في شرق البحر المتوسط ​​وارتفاع تكلفة مرافقة سفن الحفر في شرق البحر المتوسط ​​والبحر الأسود.

توفير تكاليف باهظة لقواعد عسكرية تركية خارج حدود الدولة في عدة دول في العالم والمنطقة.

نفقات بحثية باهظة في مجال الصناعة الدفاعية والتبرع بمئات المنتجات الدفاعية لبعض البلدان من أجل تسويق العلاقات وتعزيزها.

التدخل والمشاركة في الحرب الليبية.

التدخل والمشاركة في حرب ناغورنو كاراباخ.

الإنفاق الدفاعي لتركيا بين أعضاء الناتو

تركيا عضو في حلف الناتو العسكري، وهذا بالإضافة إلى بعض الامتيازات التي تأخذها لكن على حسابها. لأنه يتعين على تركيا أن تنفق جزءا كبيرا من إيراداتها الوطنية على الدفاع، وفقا للقواعد والأرقام التي وضعها الناتو.

في السنوات الأخيرة، أولت تركيا أهمية خاصة لميزانية الدفاع وكانت دائما ضمن أفضل 10 دول في قائمة 28 دولة عضو في الناتو.

وعلى الرغم من أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الامريكية من حيث العدد، إلا أن تركيا احتلت دائما المرتبة السابعة من حيث الميزانية والإنفاق على الدفاع والأمن. وبعبارة أخرى كان أعلى إنفاق دفاعي بين أعضاء الناتو في عام 2019 ، في الفئات السبع الأولى يتعلق بالدول التالية:

 1. الولايات المتحدة الامريكية.

2. انجلترا.

3. ألمانيا.

4- فرنسا.

5- إيطاليا.

6- كندا.

7. تركيا.

وفي عام 2019 ، ارتفع إجمالي الميزانية العسكرية والأمنية للدول الأعضاء في الناتو بنسبة 4 ٪ إلى 948 مليار دولار، منها 18 مليار دولار لتركيا.

حيث تصدرت الولايات المتحدة ، بصفتها العضو الأكثر أهمية في الناتو القائمة في عام 2019 بقيمة 686 مليار دولار حيث أنفقت 70 في المئة من إجمالي الميزانية التي أنفقها أعضاء الناتو مجتمعين؛ تلتها بريطانيا بـ 66 مليار دولار، وألمانيا بنحو 50 مليار دولار، وفرنسا بـ 48 مليار دولار، وإيطاليا بـ 23 مليار دولار، وكندا بـ 22 مليار دولار ، ثم احتلت تركيا المركز السابع محققة 18 مليار دولار.

في الختام يجب القول إنه من المزايا والبطاقات الإيجابية في أيدي الحكومات التي وصلت إلى السلطة في تركيا في العقود الأخيرة أنه وفقًا للتعاليم الوطنية والعسكرية، فإن المجتمع التركي، حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة، ليس لديه مشكلة مع وجود نفقات دفاعية وأمنية باهظة، حيث إن نفقات الدفاع والأمن مبررة دائما في تركيا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المستوى الحالي للإنفاق الدفاعي والأمني ​​أعلى مما تقوم تركيا بتجربته حتى الآن ، مقارنة بالوضع الاقتصادي لملايين الأسر التركية الفقيرة في البلاد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الدفاع التركية ميزانية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية