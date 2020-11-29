زيادة ميزانية الدفاع التركية في السنوات العشر الماضية بنسبة 86٪

الوقت- في ظل الوضع الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا وجفاف النقد الأجنبي والمصادر المالية للتجارة والسياحة في خسائر اقتصادية فادحة لتركيا، خصصت الدولة التركية في موازنة عام 2021 مبلغاً اجمالياً وقدره 138 مليار ليرة تركية لقطاع الدفاع والأمن أي ما يعادل أكثر من 17 مليار دولار على احتساب ان كل دولار امريكي يعادل 8 ليرات تركية.

حيث إنه من الصعب جدا على دولة تواجه الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية أن توفر مبلغا كبيرا يبلغ 138 مليار ليرة، ويتوقع المحللون الاقتصاديون بالفعل أن تركيا ستواجه عجزا كبيرا في الميزانية في عام 2021.

قال نان تيان، أحد الباحثين في المعهد السويدي لأبحاث السلام ، إن تركيا احتلت في السنوات الأخيرة المركز الخامس عشر عالميا من حيث الإنفاق العسكري وان جزءاً من الزيادة في ميزانية قواتها المسلحة في السنوات الأخيرة يرجع الى الهجمات واسعة النطاق في شمال سوريا. ويقول التقرير إن ميزانية الدفاع التركية زادت بنسبة 86 في المئة في السنوات العشر الماضية.

زيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 16 %

كانت ميزانية الدفاع والأمن التركية في عام 2020 تعادل 119 مليار ليرة ، وزادت هذا العام بنسبة 15.7 ٪ لتصل إلى 138 مليار ليرة.

وتأتي تقسيمات الميزانية بين الجيش التركي ومؤسسات إنفاذ القانون والأمن على الشكل التالي:

1. وزارة الدفاع (توفير إجمالي تكاليف الأفراد والمصروفات الجارية للجيش) 61.5 مليار ليرة.

2. الشرطة 44.6 مليار ليرة. (الشرطة التابعة لوزارة الداخلية).

3. الدرك 27.7 مليار ليرة. (الدرك أيضا تابع لوزارة الداخلية ، وتم إغلاق ميزانية هذه المؤسسة بزيادة تصل الى 20 ٪).

4. MIT المخابرات التركية 2.6 مليار ليرة (المخابرات التركية تأتمر بأمر الرئيس التركي وشهدت زيادة بنسبة 20 ٪ في الميزانية).

5. خفر السواحل 1.5 مليار ليرة. (يخضع خفر السواحل أيضا لوزارة الداخلية ، وقد تم إغلاق ميزانيته بزيادة قدرها 30 بالمائة).

6. مديرية الصناعات الدفاعية الرئاسية 120 مليون ليرة. (نفقات البحث في مجال صناعة الدفاع)

7. أمانة مجلس الأمن القومي الأعلى 38 مليون ليرة.

كما يتضح، من إجمالي 138 مليار ليرة في ميزانية الدفاع التركية ، تنتمي 134 مليار ليرة للجيش والشرطة والدرك، ولدى جهاز المخابرات وخفر السواحل وبحوث الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي أرقام صغيرة.

فترة التجييش والإنفاق الضخم

في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى النفقات الدفاعية والأمنية الناتجة عن الحرب والصراع مع حزب العمال الكردستاني ، فإن مشاريع الصناعات الدفاعية وعقود شراء الأسلحة ، فضلاً عن العمليات العسكرية والنظامية خارج الحدود، كلفت الحكومة التركية ثمناً باهظاً.

حيث إنه في العشرينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، لم تتخل تركيا عن عملياتها العسكرية في الخارج واتخذت إجراءات أدت بلا شك إلى تكاليف ونفقات اقتصادية باهظة، حيث لم يتم الكشف عن أرقامها ومبالغها بشكل واضح على الاطلاق.

في عامي 2019 و 2020 ، نظمت تركيا وسلحت أكثر من 132 جماعة مسلحة معارضة للحكومة السورية وأنفقت ملايين الدولارات على التسلح والرواتب الشهرية للميليشيات التركمانية والعربية في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ.

حيث إن بعض الإجراءات الخارجية للقوات المسلحة التركية في العامين الماضيين هي كما يلي:

غارات برية وجوية واسعة على شمال سوريا.

ضربات برية وجوية والكثير من القصف على العراق باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة.

تحركات بحرية مكثفة وتدريبات واسعة في شرق البحر المتوسط ​​وارتفاع تكلفة مرافقة سفن الحفر في شرق البحر المتوسط ​​والبحر الأسود.

توفير تكاليف باهظة لقواعد عسكرية تركية خارج حدود الدولة في عدة دول في العالم والمنطقة.

نفقات بحثية باهظة في مجال الصناعة الدفاعية والتبرع بمئات المنتجات الدفاعية لبعض البلدان من أجل تسويق العلاقات وتعزيزها.

التدخل والمشاركة في الحرب الليبية.

التدخل والمشاركة في حرب ناغورنو كاراباخ.

الإنفاق الدفاعي لتركيا بين أعضاء الناتو

تركيا عضو في حلف الناتو العسكري، وهذا بالإضافة إلى بعض الامتيازات التي تأخذها لكن على حسابها. لأنه يتعين على تركيا أن تنفق جزءا كبيرا من إيراداتها الوطنية على الدفاع، وفقا للقواعد والأرقام التي وضعها الناتو.

في السنوات الأخيرة، أولت تركيا أهمية خاصة لميزانية الدفاع وكانت دائما ضمن أفضل 10 دول في قائمة 28 دولة عضو في الناتو.

وعلى الرغم من أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الامريكية من حيث العدد، إلا أن تركيا احتلت دائما المرتبة السابعة من حيث الميزانية والإنفاق على الدفاع والأمن. وبعبارة أخرى كان أعلى إنفاق دفاعي بين أعضاء الناتو في عام 2019 ، في الفئات السبع الأولى يتعلق بالدول التالية:

1. الولايات المتحدة الامريكية.

2. انجلترا.

3. ألمانيا.

4- فرنسا.

5- إيطاليا.

6- كندا.

7. تركيا.

وفي عام 2019 ، ارتفع إجمالي الميزانية العسكرية والأمنية للدول الأعضاء في الناتو بنسبة 4 ٪ إلى 948 مليار دولار، منها 18 مليار دولار لتركيا.

حيث تصدرت الولايات المتحدة ، بصفتها العضو الأكثر أهمية في الناتو القائمة في عام 2019 بقيمة 686 مليار دولار حيث أنفقت 70 في المئة من إجمالي الميزانية التي أنفقها أعضاء الناتو مجتمعين؛ تلتها بريطانيا بـ 66 مليار دولار، وألمانيا بنحو 50 مليار دولار، وفرنسا بـ 48 مليار دولار، وإيطاليا بـ 23 مليار دولار، وكندا بـ 22 مليار دولار ، ثم احتلت تركيا المركز السابع محققة 18 مليار دولار.

في الختام يجب القول إنه من المزايا والبطاقات الإيجابية في أيدي الحكومات التي وصلت إلى السلطة في تركيا في العقود الأخيرة أنه وفقًا للتعاليم الوطنية والعسكرية، فإن المجتمع التركي، حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة، ليس لديه مشكلة مع وجود نفقات دفاعية وأمنية باهظة، حيث إن نفقات الدفاع والأمن مبررة دائما في تركيا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المستوى الحالي للإنفاق الدفاعي والأمني ​​أعلى مما تقوم تركيا بتجربته حتى الآن ، مقارنة بالوضع الاقتصادي لملايين الأسر التركية الفقيرة في البلاد.