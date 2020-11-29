"الإندبندنت": سراً.. لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة لحماية حقول النفط

الوقت-كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيّة، أنّ لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة سراً، بهدف حماية حقول النفط بالمنطقة، من دون إحاطة البرلمان أو الرأي العام بالقرار.

أحزاب المعارضة البريطانيّة، اتهمت بحسب تقرير الصحيفة، حكومة المملكة المتحدة بـ"الافتقار إلى البوصلة الأخلاقيّة والتهرب من التدقيق"، فيما علّق ناشطون بالقول إن الأمر "من أعراض العلاقة السامة"، التي تربط بين الحكومة البريطانية والسعودية الغنيّة بالنفط التي يعتبرونها دكتاتوريّة.

وزارة الدفاع البريطانيّة بررت الأمر، بأن حقول النفط هي "بنية تحتية اقتصاديّة بالغة الأهمية، وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج السادس عشر للمدفعية الملكيّة، للمساعدة في الدفاع ضد هجمات الطائرات المسيّرة".

وأوضحت "الإندبندنت" أن إرسال القوات البريطانيّة إلى السعودية تمّ "بشكل يصعب تصديقه" في شهر شباط/فبراير الماضي، بالتزامن مع قرار حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة.