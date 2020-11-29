ترامب يعترض على نتائج ويسكونسن ويتوعد بالطعن في بنسلفانيا

الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تشارف ولايته على نهايتها أن منافسه الديموقراطي جو بايدن "لم يفز".

وقال ترامب إن إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن كشفت العديد من الأصوات غير القانونية.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب ترامب أن "إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بأخطاء في العد وإنما بالعثور على أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني".

هذا ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة ترامب ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.

والشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون كانت تُطالب إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، وإمّا بإلغاء التصويت بكامله، من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز. وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت.

ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه "مفاجئ" معتبرةً أنّه يهدف إلى "حرمان 6,9 ملايين شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم" التي أدلوا بها.

كما أنّ الشكوى المقدّمة تطعن بقانون أُقِرّ عام 2019 ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ ان الشكوى اعتبرت أنّ القانون غير دستوري.

وقال القضاة في حكمهم إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخّراً، بعد مرور أكثر من عام على تبنّيه، وفي الوقت الذي "أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو".

وكانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ هذه الشكوى الجديدة سعت أيضاً إلى الطعن في هذا القرار.

وردّت محكمة استئناف فدرالية أميركية يوم الجمعة طعناً تقدّم به الرئيس ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.

واعتبرت المحكمة أن "الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن مجرّد القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".

الرئيس الأميركي كتب الخميس الماضي على توتير "كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%"، مضيفاً

"هذه الانتخابات تمّ تزويرها"، مكرراً بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.

وكانت محكمة استئناف فدرالية أميركية، قدمت يوم الجمعة، حكماً برد طعن تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز جو بايدن في ولاية بنسلفانيا. فيما أنهت اللجنة الانتخابية في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن إعاد فرز الأصوات، بأصوات إضافية لصالح بايدن.

في المقابل، حذّر الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء بأنّ "الأميركيين لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر".