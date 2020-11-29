الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه

الوقت- تجددت الاحتجاجات، السبت، في القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال 7 من أنصاره؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.

ووفقا للأناضول، تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في عدة مدن؛ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ24 على التوالي.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أنه مع تخفيف قيود كورونا، خرج الآلاف في القدس المحتلة ومناطق أخرى؛ للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ونوهت القناة إلى أن التظاهرة الرئيسية نظمت قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص من مناصري نتنياهو في القدس المحتلة؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين ضده.

كما شهدت عدة مناطق بمدينتي تل أبيب وحيفا وقيسارية تظاهرات ضد نتنياهو، شارك فيها الآلاف، وفق المصدر ذاته.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الخاصة إلى أنّ التظاهرات مستمرة للأسبوع الـ24 على التوالي.

ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيا آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ"سوء إدارة أزمة كورونا".

وإثر انخفاض الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا عن 1000 إصابة يوميا، خففت الحكومة الأسبوع الماضي من القيود المفروضة، حيث سمحت لبعض المحلات والمجمعات التجارية بفتح أبوابها.