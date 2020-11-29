الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 13 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية ترامب، الذي ترك السباق الرئاسي للديمقراطيين، يری نفسه مهزوماً في المقامرة التي أقدم عليها. وكانت هذه المقامرة هي التي حطمت تمامًا الجو الأسود للدعاية الدولية ضد التقدم النووي الإيراني، وأثبتت وجهة نظر طهران بشأن عدم موثوقية الغرب في إمدادات الوقود والاحتياجات الأخرى التي تمتلك إيران معرفةً محليةً بها.

العلاقات المصرية العراقية... الأهداف والمكونات المؤثرة تحاول مصر أن تصبح أقل اعتمادًا على نفط الدول الخليجية، وتستورد النفط العراقي بسعر معقول(أو تبادل النفط بالكهرباء)، لتنتزع أداة ضغط النفط المجاني(أو الرخيص) من يد السعودية والإمارات.

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية الوقت- يوم بعد آخر، تغرق السعودية وحلفاؤها من دول العدوان في الرمال اليمنية، في صورة غمرتها غبائر الهزيمة.

أيام صعبة لحكومة الكاظمي في العراق بعد المواقف الأخيرة ضد اليمن في خطوة غريبة ، أدانت الخارجية العراقية الرد الصاروخي للجيش اليمني على السعودية واستنكرت الإستهداف الصاروخي الأخير للجيش والمقاومة اليمنيين على العدوان السعودي واستهداف منشأة أرامكو النفطية.

هل عاقبت الإمارات مواطني الدول التي ترفض التطبيع؟ الوقت- يبدو أن رفض التطبيع أصبح جريمة لا تغتفر في الامارات، فمن وجهة نظر الامارات أن على الجميع أن يُطبع مع العدو الصهيوني وإلا فهو ومواطنيه خارج دائرة اهتمامها، وبهذا يمكن القول أن الامارات تريد أن تصنع من نفسها "شرطي جديد....

أخبار

وسائل اعلام اسرائيلية: "إسرائيل" ستتضرر أمام بايدن والسبب فخري زاده!

وسائل اعلام اسرائيلية: "إسرائيل" ستتضرر أمام بايدن والسبب فخري زاده!

الوقت-قال محلل الشؤون العسكرية "عاموس هرئِل" لصحيفة "هآرتس"، إن اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير

قاليباف: العدو لا يندم إلا برد فعل قوي الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ان أعداء الشعب الايراني باستخدامهم الإرهاب مرة أخرى اثبتوا أنهم يخافون من اقتدار إيران، موضحا ان العدو لا يندم إلا برد فعل قوي.

الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه الوقت- تجددت الاحتجاجات، السبت، في القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال 7 من أنصاره؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.

عبدالسلام: السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، يوم السبت، أن السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي وإنما بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن تستعيد السعودية أمنها المفقود.

حماس تطالب بترجمة تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الوقت- طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في اليوم العالمي للتضامن معه، وذلك بتوفير حياة عزيزة، والعمل لإنهاء الاحتلال عن أرضه".

ظريف: اغتيال العالم الإيراني عمل جبان ودليل على التحريض اليائس لمرتكبيه الوقت- وصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ، في تغريدة باللغة الألمانية، اغتيال العالم الإيراني بالعلوم النووية والدفاعية بأنه عمل جبان، وهو دليل على التحريض اليائس لمرتكبيه.

"سائرون" يوجه رسالة لرئيس وزراء العراق ووزير الداخلية.. وهذا ما جاء فيها؟ الوقت- وجه تحالف سائرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن الاحداث التي شهدتها المحافظة.

الحوثي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد فخري زاده الوقت- قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، واجب العزاء الى اسرة العالم النووي الايراني الشهيد "فخري زاده"، والى قادة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

روسيا تحتج لأميركا على محاولة انتهاك مدمرة "جون ماكين" حدودها الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها قدمت احتجاجاً للولايات المتحدة على محاولة

البحرية الأميركية: تحرك حاملة طائرات في الخليج الفارسي لا علاقة له باغتيال زادة الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي، في البحرين، اليوم السبت، أن تحرّك حاملة الطائرات

منظمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة: من يقف وراء اغتيال زادة وتفجير "نطنز" واحد الوقت-أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة بهروز كمالوندي، اليوم السبت

قاآني: سنتحالف مع جميع القوى المدافعة عن البلاد للانتقام للشهيد زادة الوقت-قال قائد "قوة القدس" في "حرس الثورة" في إيران اسماعيل قاآني، اليوم السبت، تعليقاً

الامام الخامنئي يؤكد على محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده الوقت-أكد الامام السيد علي الخامنئي على “ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس منظمة

ليبرمان: حماس تمتلك صواريخ كروز وذخائر عنقودية للمرّة الأولى الوقت- قال وزير الأمن الإسرائيليّ الأسبق، أفيغدور ليبرمان، إنّ حركة حماس في قطاع غزّة، طورّت صواريخ كروز وقنابل عنقودية، على حدّ قوله.

مسؤولة اممية تعلق على عملية اغتيال الدكتور زداة الوقت- علقت المقررة الخاصة بالامم المتحدة اغنيس كالامارد على عملية اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الشهيد محسن فخري زداة واعتبرت عمليات القتل الممنهجة خارج الحدود انتهاكا للقوانين الدولية لحقوق الانسان وميثاق منظمة الامم المتحدة.

جماعة علماء العراق تستنكر اغتيال العالم النووي الإيراني وتتهم "إسرائيل" الوقت- استنكرت جماعة علماء العراق جريمة استهداف العالم النووي الإيراني وتشير باصبع الاتهام الى الموساد الاسرائيلي : حرب ضد الوعي والتقدم الإسلامي.

التظاهرات ضد نتنياهو تتجدد في القدس وتلِ أبيب وحيفا الوقت- تجددت التظاهرات المناوئة لرئيسِ وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي في القدس وتلِ أبيب وقيساريا وحيفا.

روحاني: الشعب والمسؤولون في ايران أكثر شجاعة من ترك هذه جريمة الاغتيال دون رد الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن ايران لن تترك جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده دون رد.

حزب الله يدين بشدة جريمة اغتيال العالم الايراني فخري زادة الوقت- ادان حزب الله في بيان بشدة العملية الإرهابية الآثمة التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زادة.

ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين فيه اغتيال الدكتور زادة.. هذا ما الذي جاء فيه الوقت- اصدر ائتلاف 14 فبراير البحريني، بيانا اكد فيه ان جريمة اغتيال الدكتور «محسن فخري زادة» عمل جبان وبصمات محور الشرّ واضحة فيه .

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أيام صعبة لحكومة الكاظمي في العراق بعد المواقف الأخيرة ضد اليمن

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

حماس تطالب بترجمة تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال

روسيا تحتج لأميركا على محاولة انتهاك مدمرة "جون ماكين" حدودها

ظريف: اغتيال العالم الإيراني عمل جبان ودليل على التحريض اليائس لمرتكبيه

قاليباف: العدو لا يندم إلا برد فعل قوي

قاآني: سنتحالف مع جميع القوى المدافعة عن البلاد للانتقام للشهيد زادة

الامام الخامنئي يؤكد على محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده

الحوثي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد فخري زاده

عبدالسلام: السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي

هل تنجح السعودية في حل الأزمة مع قطر إرضاء لبايدن؟

وسائل اعلام اسرائيلية: "إسرائيل" ستتضرر أمام بايدن والسبب فخري زاده!

منظمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة: من يقف وراء اغتيال زادة وتفجير "نطنز" واحد

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

هل عاقبت الإمارات مواطني الدول التي ترفض التطبيع؟

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

تفاصيل عمليات قوات الجيش والحشد الشعبي لتأمين البوابات الشرقية للعاصمة

التحالف مع الشيطان.. خفايا وأسرار العلاقات بين السعودية والقاعدة في اليمن

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

فرنسا: ننتظر "أفعالاً" من تركيا.. تصريحات التهدئة لا تكفي

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

بومبيو يرفض تأكيد حصول اللقاء بين نتنياهو وابن سلمان: سأترك الإجابة لهما

الذعر ينتشر في معسكرات "آل سعود" بعد الهزيمة التاريخية في قاعدة "ماس" العسكرية + صور

مجلس الوزراء العراقي يصدر سلسلة قرارات مهمة.. التفاصيل في الخبر

العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة

إيران: سنخصب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" عبر 174 جهاز طرد مركزي

موسى أبو مرزوق: هذا ما أفشل المصالحة بين حماس وفتح!

بومبيو والجولان.. جنون الخسارة

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

"حزب الله العراق": قصف السفارة الأميركية جاء للتغطية على خسارة ترامب

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

الصحة الفلسطينية تطالب بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً

الخزعلي: نرفض استيلاء السعودية على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه

الأحد 13 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الاحتجاجات ضد نتنياهو تتجدد.. والاحتلال يعتقل 7 من مناصريه
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تجددت الاحتجاجات، السبت، في القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال 7 من أنصاره؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.

ووفقا للأناضول، تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في عدة مدن؛ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ24 على التوالي.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أنه مع تخفيف قيود كورونا، خرج الآلاف في القدس المحتلة ومناطق أخرى؛ للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ونوهت القناة إلى أن التظاهرة الرئيسية نظمت قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص من مناصري نتنياهو في القدس المحتلة؛ بتهمة الاعتداء على المتظاهرين ضده.

كما شهدت عدة مناطق بمدينتي تل أبيب وحيفا وقيسارية تظاهرات ضد نتنياهو، شارك فيها الآلاف، وفق المصدر ذاته.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الخاصة إلى أنّ التظاهرات مستمرة للأسبوع الـ24 على التوالي.

ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيا آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ"سوء إدارة أزمة كورونا".

وإثر انخفاض الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا عن 1000 إصابة يوميا، خففت الحكومة الأسبوع الماضي من القيود المفروضة، حيث سمحت لبعض المحلات والمجمعات التجارية بفتح أبوابها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بنيامين نتنياهو الاحتلال كورونا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية