ظريف: اغتيال العالم الإيراني عمل جبان ودليل على التحريض اليائس لمرتكبيه

الوقت- وصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ، في تغريدة باللغة الألمانية، اغتيال العالم الإيراني بالعلوم النووية والدفاعية بأنه عمل جبان، وهو دليل على التحريض اليائس لمرتكبيه.

واكد ظريف في تغريدة نشرها باللغة الالمانية، على دور الكيان الصهيوني في اغتيال العالم الايراني الشهيد محسن فخري زادة، وقال: الإرهابيون يغتالون عالما إيرانيا غير عادي، هذا العمل الجبان يظهر مؤشرات خطيرة لانتهاك إسرائيل، يظهر التحريض اليائس للجناة.

واشار وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المعايير المزدوجة التي تتعامل بها الدول الغربية مع الجرائم الدولية، وقال: ان إيران تحث المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي على التخلي عن هذه المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي الحكومي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد ندد في وقت سابق باغتيال الشهيد فخري زاده بتغريدات باللغات الإنجليزية والروسية والصينية والعربية، دعا فيها المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت في مواجهة هذا العمل الإرهابي.

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في شرق طهران.