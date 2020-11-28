روسيا تحتج لأميركا على محاولة انتهاك مدمرة "جون ماكين" حدودها

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها قدمت احتجاجاً للولايات المتحدة على محاولة انتهاك مدمرة "جون ماكين" الأميركية الحدود الروسية وعدّته "استفزازاً سافراً".

وقالت الخارجية الروسية إن دخول السفينة الأميركية للمياه الإقليمية لروسيا الاتحادية لا يمكنه أن يؤثر في الوضع القانوني لتلك المياه، "فيما الهدف من وراء دخول المياه الروسية كان التشكيك في الوضع القانوني لخليج بطرس الأكبر".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" منعت المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدود روسيا، حيث انتهكت المياه الإقليمية الروسية في خليج بطرس الأكبر، قبل أن تغادر "متوجهة إلى المياه المحايدة"، وفق الدفاع الروسية حينها.

إلى ذلك، أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قيام طائرة روسية طراز "سو-27" باعتراض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود.

وبحسب بيانات غرفة العمليات الدفاعية الروسية، فإن "وسائل الرصد الجوي الروسية كشفت عن هدف جوي يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود".

وأكد البيان أن "الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية مسارها وابتعدت، وقد تم الحيلولة دون السماح لها باختراق الحدود الروسية".