البحرية الأميركية: تحرك حاملة طائرات في الخليج الفارسي لا علاقة له باغتيال زادة

الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي، في البحرين، اليوم السبت، أن تحرّك حاملة الطائرات " USS NIMITZ" باتجاه الخليج الفارسي "لا علاقة له بأي تهديدات"، وأن "الخطوة جاءت قبل اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده".

الحاملة الأميركية كانت تحرّكت إلى منطقة الخليج الفارسي مع سفنٍ حربيةٍ أخرى بأمرٍ من الرئيس دونالد ترامب، "في خطوةٍ تأتي لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان المرتقب"، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن" عن البنتاغون.

ونشرت البحرية الأميركية حاملة الطائرات "نيميتز" في الخليج الفارسي الأسبوع الماضي قبل أيام، غير أن البحرية قالت اليوم السبت إن "هذا ليس له صلة بأي تهديد معين".

كلام المتحدثة باسم الأسطول الأميركي جاء بعد يوم على "استشهاد رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة".

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، قام بـ زيارة غير معلن عنها مسبقاً إلى البحرين وقطر، على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين.

وأكّد الأسطول الخامس الأميركي الذي يتّخذ من البحرين مقراً له، أنَّ ميلر الذي تولى حقيبة وزارة الدفاع أوائل الشهر الجاري بعد إقالة مارك إسبر، من هذا المنصب، زار الأربعاء القاعدة البحرية الأميركية في البحرين، واجتمع بصمويل بابارو، قائد القيادة المركزية للبحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.

وأشار بيان الأسطول الخامس إلى أن الاجتماع تطرق إلى "العمليات والشراكات في المنطقة"، مضيفاً أن ميلر زار مقر القيادة المركزية وتفقد قوات وسفناً، كما قدم وجبات العشاء للعسكريين بمناسبة "عيد الشكر"، وبحث تجربة خدمتهم في البحرين.

ومن البحرين، توجه وزير الدفاع الأميركي الجديد، الخميس، إلى قطر، حيث تفقد قاعدة العديد التي تستضيف حوالي 8500 جندي أميركي، واجتمع بوزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.

يأتي ذلك على خلفية زيادة التوتر بين المنامة والدوحة، في ظل حادثة توقيف البحرية القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني في الخليج الفارسي.