التظاهرات ضد نتنياهو تتجدد في القدس وتلِ أبيب وحيفا

الوقت- تجددت التظاهرات المناوئة لرئيسِ وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي في القدس وتلِ أبيب وقيساريا وحيفا.
واحتشد الالاف أمام مقر إقامةِ نتنياهو، بالقدس المحتلة ، احتجاجاً على الأوضاعِ الاقتصادية المتردية جراء تفشي وباءِ كورونا.
وطالب المحتجونَ باستقالةِ نتنياهو من منصبِ بسبب اتهامه بالفساد، مرددين شعارات تدعو الى الثورةِ ضد الفساد وحكومة نتنياهو .
كما احتشد آلافٌ آخرين بميدانِ رابين في تل ابيب منددين بالفسادِ فيما يواصل الآلاف التظاهر في عشرات المفترقات شمال البلاد وجنوبَها.