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  السبت 12 ربيع الثاني 1442

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أخبار

روحاني: الشعب والمسؤولون في ايران أكثر شجاعة من ترك هذه جريمة الاغتيال دون رد

السبت 12 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
روحاني: الشعب والمسؤولون في ايران أكثر شجاعة من ترك هذه جريمة الاغتيال دون رد
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الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن ايران لن تترك جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده دون رد.

وفي كلمة خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا، قال الرئيس روحاني، لقد شاهدنا عملا إرهابياً معادياً لإيران ضد باحث وعالم إيراني قضى حياته في الأشهر الأخيرة في خدمة مرضى كورونا وتصنيع أدوات التشخيص.

وأضاف، ان هذا الاغتيال يظهر أن أعداءنا يمرون بأسابيع مضطربة ويعرفون أن الوضع العالمي يتغير ومن المهم بالنسبة لهم خلال هذه الأسابيع القليلة أن يستغلوا هذه الأيام وأن يتمكنوا من خلق ظروف غير آمنة في المنطقة.

وتابع، إن الشعب والمسؤولين في ايران أكثر شجاعة من ترك هذه الجريمة دون رد ، وسوف يردون على هذه الجريمة في الوقت المناسب، مضيفاً، بالمقابل فإن الشعب الإيراني أذكى من أن يقع في فخ الصهاينة ومؤامراتهم. لقد فهمنا هدفهم من قبل فلن ينجحوا في تحقيق أهدافهم الشريرة.

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