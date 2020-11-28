ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين فيه اغتيال الدكتور زادة.. هذا ما الذي جاء فيه

الوقت- اصدر ائتلاف 14 فبراير البحريني، بيانا اكد فيه ان جريمة اغتيال الدكتور «محسن فخري زادة» عمل جبان وبصمات محور الشرّ واضحة فيه .

واعلن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني في بيان له "ندين بشدّة هذه العمل الإرهابيّ، نؤكّد أنّه لن يزيد المقاومة وقائدها الكبير الإمام السيّد «علي الخامنئيّ» إلّا إصرارًا وصمودًا في مواجهة الأيادي المجرمة التي تستهدف كرامة الأمّة الإسلاميّة وعزّتها وشرفها. "

و جاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

عمل إجراميّ جديد وُضعت خطّته في الغرف السود بين أقطاب رعاة الإرهاب ومحور الشرّ الذين يستميتون لتوجيه ضربة للجمهوريّة الإسلاميّة يحقّقون من خلالها انتصارًا وهميًّا، ومع عجزهم عن فتح الجبهات المباشرة معها، حرّكوا أزلامهم الصغار لتنفيذ هذا العمل الجبان، وهو اغتيال رئيس منظّمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانيّة «الدكتور محسن فخري زادة»، عصر يوم الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في منطقة آبسرد في دماوند شمال العاصمة الإيرانيّة طهران.

إنّنا وإذ ندين بشدّة هذا العمل الإرهابيّ، نؤكّد أنّه لن يزيد المقاومة وقائدها الكبير الإمام السيّد «علي الخامنئيّ» إلّا إصرارًا وصمودًا في مواجهة الأيادي المجرمة التي تستهدف كرامة الأمّة الإسلاميّة وعزّتها وشرفها.

نتقّدم في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير باسمنا وباسم شعب البحرين الأبيّ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سماحة قائد الثورة الإسلاميّة الإمام السيّد علي الخامنئيّ «دام ظلّه»، وإلى جميع القيادات والمسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة وشعبها العزيز باستشهاد العالم النوويّ «الدكتور محسن فخري زادة» الذي ارتقى شهيدًا مخلّدًا تاريخًا مشرّفًا من النضال والمقاومة، ونؤكّد وقوفنا التامّ مع الجمهوريّة الإسلاميّة، ودعمنا المطلق لجميع الإجراءات التي ستتخذها ردًّا على الأيادي الأثيمة التي نفّذت العمليّة الإرهابيّة، ومن يقف وراءها.

نسأل الله القدير المتعالي الرحمة والرضوان للشهيد العالم النوويّ الكبير «زادة»، والصبر والسلوان للسيّد الخامنئي والشعب الإيرانيّ الشجاع ولذوي الشهيد وجميع محبّيه.

المجلس السياسيّ في ائتلاف ثورة شباب 14 فبراير

الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020