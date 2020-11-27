إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

الوقت-قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن اقتدار القوة البحرية للجيش الإيراني أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة.

وفي بيان له، اليوم الجمعة، أعلن اللواء باقري أن "القوة البحرية الإيرانية بجناحيها المقتدرين، وهما "بحرية الجيش" و"بحرية حرس الثورة الإسلامية"، مع القدرة على تنفيذ مهام كبيرة وفريدة من نوعها، وسعت عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى أعالي البحار والمحيطات البعيدة، وتقوم بدورها الحساس كملاذ آمن عابر للمنطقة. وتتطلب الضرورات الناجمة عن التهديدات المحتملة استمرار هذه العملية المجيدة في التقدم الحازم والروح المعنوية المضاعفة والعمل والحركة بشكل أسرع، وسيكون لها أبعاد واسعة".

وأوضح أنه "بعد 32 عاماً من الدفاع المقدس والأيام الحافلة بالأحداث الخطيرة في حرب الثماني سنوات التي فُرضت على إيران، قامت القوة البحرية بتوجيهات حكيمة من قائد الثورة السيد علي خامنئي، وبجهود وإرادة القادة والكوادر الملتزمين والمخلصين والثوريين، باتخاذ خطوات كبيرة في إطار عقيدة البلاد واستراتيجياتها ومتطلباتها الدفاعية، لبلوغ مكانة تشع بعظمتها واقتدارها، وتحبط مخططات الاستكبار العالمي والقوى الأجنبية بالسيطرة على المكونات الأمنية للمنطقة، وجعلت من إيران الإسلامية حاملة رسالة سلام وصداقة وأمن في المياه الإقليمية والدولية".

كما أكّد اللواء باقري ضرورة "مطابقة المعرفة والمهارات البحرية المحددة والقابلة للقياس مع مجموعة المهام والعمليات، وإقامة تعاملات شاملة ومتنوعة في المجالات التدريبية والتشغيلية مع الدول المجاورة والصديقة، وتهيئة الإمكانيات للاستعداد والدعم لمسافات طويلة والقدرات الهجومية والدفاعية والبحرية".