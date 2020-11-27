ليبرمان: نتنياهو يكذب وحماس تمتلك أسلحة متطورة!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 12 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود الوقت- بعد ثلاث جولات من المفاوضات غير المثمرة حول ترسيم الحدود البحرية بين الوفود اللبنانية والكيان الصهيوني، أظهرت الملاسنات اللفظية بين القادة اللبنانيين والسلطات الصهيونية أن عملية التفاوض وصلت إلى طريق مسدود.

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية وصل وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق ، في إطار جولة الوداع التي يقوم بها في المنطقة ، حيث قال إن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو مواجهة إيران.

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية الوقت- طالبت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تقودان حربا وحشية في اليمن منذ ستة أعوام.

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور الوقت- أصبح أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على بعد خطوة واحدة من التحرير الكامل لمحافظة مأرب وذلك عقب تقدمهم في هذه الجبهة المهمة وفرار مرتزقة وقوات تحالف العدوان السعودي منها.

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم منذ بداية الحرب اليمنية حتی الآن، لم يستطع التحالف السعودي المعتدي فعل الكثير أمام أنظمة الدفاع الجوي اليمنية، على الرغم من تجهيز ترسانته بأكثر الطائرات الحربية تطوراً.

أخبار

وزارة الدفاع الايرانية: اغتيال العالم الإيراني فخري زادة في عملية إرهابية قرب طهران

وزارة الدفاع الايرانية: اغتيال العالم الإيراني فخري زادة في عملية إرهابية قرب طهران

الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، "استشهاد رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة".

الخارجية الروسية: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتعوق استئناف المفاوضات الوقت-علقت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة الوقت-قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن اقتدار القوة البحري

ترامب يقيل كيسنجر وأولبريت ومستشارين آخرين من البنتاغون! الوقت-أعلنت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقالت عدداً من كبار المستشاري

ائتلاف "14 فبراير" يندد بتوجيه سلطات البحرين دعوة لنتنياهو الوقت-الندد ائتلاف "الرابع عشر من فبراير" في البحرين، بت

باكستان تؤكد على الحل الدبلوماسي للحفاظ على الاتفاق النووي الوقت-أكّد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ جودري، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للحفاظ

شهيد وجرحى جرّاء غارات للتحالف السعودي تركزت على صنعاء وجنوبها الوقت-أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن سقوط شهيد و4 جرحى جراء الغارات التي شنتها طائرات

ليبرمان: نتنياهو يكذب وحماس تمتلك أسلحة متطورة! الوقت-قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، إن "حركة حماس تمتلك للمرة الأولى

الجيش الإسرائيلي يطرد عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية الوقت-تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد عشرات الفلسطينيين من منازلهم

ماذا يفعل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في البحرين وقطر؟ الوقت-في أول رحلة خارجية منذ تعيينه، قام وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر بزيارة غير معلن

فنزويلا تبدأ بتصدير النفط...وهذه الدولة هي وجهته الأولى! الوقت-أفادت وكالة "رويترز" استناداً إلى بيانات مواقع رصد مختصة ووثائق داخلية لشركة PDVSA النفطية

ترامب: بايدن سيدخل البيت الأبيض في حال واحدة! الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه سيغادر البيت الأبيض

وصول جثمان الصادق المهدي إلى الخرطوم وسط تحضيرات لجنازة رسمية الوقت-وصل جثمان زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، إلى مطار الخرطوم،

بعد التطبيع العلني الخائن.. وفد بحريني يزور الكيان! الوقت- يستقبل الرئيس الصهيوني رؤوفين رفلين في القدس المحتلة، اليوم الخميس، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين، في خطوة تأتي لتأكيد ما قامت به من خيانة للأمة العربية والإسلامية وللقضية الفلسطينية.

مدعياُ "تزويرها"... ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية الوقت- طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها” لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

الخارجية العراقية: المجتمع العراقي مؤيد للقضية الفلسطينية والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار الوقت- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استمرار العراق بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تخت روانجي: اجراءات الحظر الأحادية الأمريكية غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل الوقت- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، اجراءات الحظر الاحادية بانها غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل، لافتا الى ان القوات الاميركية بمواصلتها احتلال جزء من الاراضي السورية منهمكة بنهب نفط وثروات هذا البلد.

الأسير الأخرس إلى الحرية.. ما هي رسالته للعالم؟ الوقت- أكد الأسير المحرر ماهر الأخرس، اليوم الخميس 26/11/2020، أن إصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام كان رسالة إلى العالم بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

مجدداً الحوثي يؤكد: الصاروخ الذي استهدف "أرامكو" يمني الصنع 100% الوقت- جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف منشأة "أرامكو" السعودية الاثنين الماضي، هو "صناعة يمنية 100%".

رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني.. "حماس" تدعو للتصعيد الوقت- دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ردا على جرائمها بحق الفلسطينيين.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ترامب: بايدن سيدخل البيت الأبيض في حال واحدة!

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

ليبرمان: نتنياهو يكذب وحماس تمتلك أسلحة متطورة!

الجيش الإسرائيلي يطرد عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية

شهيد وجرحى جرّاء غارات للتحالف السعودي تركزت على صنعاء وجنوبها

السودان يدخل حظيرة التطبيع.. عاصمة اللاءات الثلاث تنتفض "لا صلح.. لا تفاوض.. لا تطبيع"

باكستان تؤكد على الحل الدبلوماسي للحفاظ على الاتفاق النووي

ائتلاف "14 فبراير" يندد بتوجيه سلطات البحرين دعوة لنتنياهو

الخارجية الروسية: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتعوق استئناف المفاوضات

وصول جثمان الصادق المهدي إلى الخرطوم وسط تحضيرات لجنازة رسمية

ماذا يفعل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في البحرين وقطر؟

وزارة الدفاع الايرانية: اغتيال العالم الإيراني فخري زادة في عملية إرهابية قرب طهران

فنزويلا تبدأ بتصدير النفط...وهذه الدولة هي وجهته الأولى!

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

أنصار الشيخ زكزاكي يجددون احتجاجاتهم في العاصمة النيجيرية

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

الذعر ينتشر في معسكرات "آل سعود" بعد الهزيمة التاريخية في قاعدة "ماس" العسكرية + صور

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

وثائق عسكرية أميركية تكشف خيانة زعيم داعش للعشرات من رفاقه

إيران: سنخصب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" عبر 174 جهاز طرد مركزي

إلهان عمر تتهم ترامب بتمرير التطبيع لبيع الأسلحة

عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وجنوب القنيطرة

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

الإعلام السعوديّ يفشل في تلميع صورة قمة مجموعة العشرين السوداء.. فشل ذريع للقمة ما سببه؟

وسط قلقٍ إسرائيلي... صنعاء: صاروخ "أرامكو" سيتطوّر ليطال إيلات

الرئيس الايراني: يمكننا العودة إلى ما ينص عليه الاتفاق النووي بشرط واحد

موراليس لأعضاء حزبه: يجب الفوز في الانتخابات المحلية

وزير الامن الايراني: التعبئة ستبقى مبعثاً للاعتزاز والفخر على مرّ التاريخ

الشيخ هشام العرابي: عمق الأراضي السعودية والإماراتية يقع في مرمى الصواريخ والطائرات اليمنية

من هو البروفيسور روبير فوريسون؟ وماذا فعلت به حرية التعبير الغربية؟

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع يغلقون السجن بكامله.. والسبب؟

مصادر أمنية إسرائيلية يؤكدون التعرض لهجوم سيبراني عطل الكهرباء بالكيان

الصحة الفلسطينية تطالب بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ليبرمان: نتنياهو يكذب وحماس تمتلك أسلحة متطورة!

الجمعة 11 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
ليبرمان: نتنياهو يكذب وحماس تمتلك أسلحة متطورة!

ليبرمان: حماس تملك أسلحة متطورة ونتنياهو يخفي الأمر!

الوقت-قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، إن "حركة حماس تمتلك للمرة الأولى
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، إن "حركة حماس تمتلك للمرة الأولى صواريخ مجنحة وقنابل عنقودية متطورة".

وبحسب موقع "القناة السابعة"، فإن ليبرمان اتهم في خطاب له في "الكنيست"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، "بإخفاء هذا عن الجمهور عبر الرقابة"، مضيفاً أن "ما يحدث في الجنوب هو استهتار بحياة سكان غلاف غزة".

ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، قال في وقت سابق في مقابلة إذاعية، إن "غانتس سيجد مجدداً سبباً لتبريره التنازل لنتنياهو"، مشدداً على أن "غانتس سيتراجع وسيستمر في حكومة الوحدة".

اتهامات ليبرمات لنتنياهو وغانتس، تأتي في وقت يتعسر فيه الإبقاء على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وسط توترات في الائتلاف بين الليكود وأزرق أبيض، ونقاشات حول إعادة الانتخابات وحل الكنيست الحالي، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وزير الثقافة في حكومة الاحتلال حيلي تروفر، وهو من حزب "أزرق أبيض"، أكد في وقت سابق أنه "ندرس تأييد اقتراح حل الكنيست إذا عرض للتصويت في الأسبوع المقبل".

وأوضح حزب "الليكود" الحاكم، أن نتنياهو يعتقد أنه "لا يوجد أي سبب للذهاب إلى انتخابات"، مضيفاً "لكن إذا استمر أزرق أبيض بإقامة حكومة داخل الحكومة، فإنهم يجرون إسرائيل إلى انتخابات".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مطلع الأسبوع عن غانتس قوله إن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس"، مشيرة إلى أن "غانتس اجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، وشكره على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية".

وكانت صحيفة "هآرتس" نشرت في منتصف الشهر الماضي مقالاً للواء احتياط إسحاق بريك يتحدث فيه عن أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يمكنه توفير استجابة مناسبة في حربٍ متعددة الساحات، تُطلق فيها آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية كل يوم على "الداخل الإسرائيلي".

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في تموز/يوليو عن رفض الحركة عرضاً بقيمة 15 مليار دولار مقابل إنهاء المقاومة الفلسطينية والتخلي عن القدس المحتلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أفيغدور ليبرمان حكومة الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي غلاف قطاع غزة الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين