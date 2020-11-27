ماذا يفعل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في البحرين وقطر؟

الوقت-في أول رحلة خارجية منذ تعيينه، قام وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر بزيارة غير معلن عنها مسبقاً للبحرين وقطر، على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين.

وأكد الأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أن ميلر الذي تولى حقيبة وزارة الدفاع أوائل الشهر الجاري بعد إقالة مارك إسبر من هذا المنصب، زار الأربعاء القاعدة البحرية الأميركية في البحرين، حيث اجتمع مع صمويل بابارو، قائد القيادة المركزية للبحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.

وأشار بيان الأسطول الخامس إلى أن الاجتماع تطرق إلى "العمليات والشراكات في المنطقة"، مضيفاً أن ميلر زار مقر القيادة المركزية وتفقد قواتاً وسفناً، كما قدم وجبات العشاء إلى العسكريين بمناسبة عيد الشكر وبحث تجربة خدمتهم في البحرين.

ومن البحرين، توجه وزير الدفاع الأميركي الجديد الخميس إلى قطر، حيث تفقد قاعدة العديد التي تستضيف حوالي 8500 جندي أميركي واجتمع مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوتر بين المنامة والدوحة، في ظل حادث توقيف البحرية القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني في الخليج.