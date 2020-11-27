ترامب: بايدن سيدخل البيت الأبيض في حال واحدة!

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسمياً في الانتخابات الأميركية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عمّا إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكّد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك".

لكنه تابع "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفاً "سيكون من الصعب جداً الإقرار بالهزيمة".

كما قال ترامب تعليقاً على نتيجة الانتخابات، إنها "كانت عملية تزوير هائلة "من دون تقديم أي دليل مجدداً.

كذلك وصف البنية التحتية لنظام التصويت الأميركي بأنها شبيهة "بدولة من العالم الثالث".

من جهته، حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء بأنّ الاميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقبل أيام أوصى ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة، وقال: "من أجل مصلحة بلدي أوصي بأن تقوم إدارة الخدمات العامة بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية". كما أوضح "أبلغت فريقي "القيام بالأمر نفسه" فيما يتعلق بالانتقال".

وكان ترامب بدأ عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. وقالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

يذكر أنه في الانتخابات الأخيرة حصل الديموقراطي جو بايدن الذي فاز بالانتخابات، على 306 أصوات مقابل 232 لترامب، في الكلية الانتخابية التي تحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270.