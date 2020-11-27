وصول جثمان الصادق المهدي إلى الخرطوم وسط تحضيرات لجنازة رسمية

الوقت-وصل جثمان زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، إلى مطار الخرطوم، اليوم الجمعة، حيث كان باستقباله عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

هذا ووجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بإقامة جنازة رسمية لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي فور وصول جثمانه لمطار الخرطوم، "تقديراً لعطائه الوطني في مختلف القضايا".

يذكر أن الصادق المهدي كان قد تولى رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارة الدفاع بالبلاد.

ويم أمس الخميس نعى مجلس السيادة الانتقالي في السودان زعيم حزب الأمة القومي المعارض، ورئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الذي توفي فجراً عن عمر بلغ 85 عامًا؛ جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان له "يحتسب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وأعضاء المجلس الزعيم الوطني والسياسي البارز رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأضاف: "إننا نحتسب رجلاً من أهل السودان الأوفياء، بذل نفسه لخدمة القضايا السياسية والإنسانية وظل عطاؤه متصلا طيلة عمره المديد".