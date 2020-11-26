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  الجمعة 11 ربيع الثاني 1442

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أخبار

بعد التطبيع العلني الخائن.. وفد بحريني يزور الكيان!

الخميس 10 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
بعد التطبيع العلني الخائن.. وفد بحريني يزور الكيان!
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الوقت- يستقبل الرئيس الصهيوني رؤوفين رفلين في القدس المحتلة، اليوم الخميس، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين، في خطوة تأتي لتأكيد ما قامت به من خيانة للأمة العربية والإسلامية وللقضية الفلسطينية.

ووفقا لـ"هيئة البث" العبرية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

ومن المقرر أن تفتتح "إسرائيل" سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل وفقا لهيئة البث الرسمية، فيما قدمت المملكة طلبا رسميا للسلطات الصهيونية لفتح سفارة في تل أبيب.

يذكر أن مجلس الوزراء الصهيوني قد صادق، في وقت سابق على اتفاق التطبيع مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول.

ووفق ما عرض على الكنيست فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع كيان العدو الصهيوني، بعد مصر والأردن والإمارات.

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كلمات مفتاحية :

التطبيع الرئيس الصهيوني رؤوفين رفلين العائلة المالكة البحرينية

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