موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 10 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود الوقت- بعد ثلاث جولات من المفاوضات غير المثمرة حول ترسيم الحدود البحرية بين الوفود اللبنانية والكيان الصهيوني، أظهرت الملاسنات اللفظية بين القادة اللبنانيين والسلطات الصهيونية أن عملية التفاوض وصلت إلى طريق مسدود.

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية وصل وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق ، في إطار جولة الوداع التي يقوم بها في المنطقة ، حيث قال إن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو مواجهة إيران.

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية الوقت- طالبت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تقودان حربا وحشية في اليمن منذ ستة أعوام.

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور الوقت- أصبح أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على بعد خطوة واحدة من التحرير الكامل لمحافظة مأرب وذلك عقب تقدمهم في هذه الجبهة المهمة وفرار مرتزقة وقوات تحالف العدوان السعودي منها.

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم منذ بداية الحرب اليمنية حتی الآن، لم يستطع التحالف السعودي المعتدي فعل الكثير أمام أنظمة الدفاع الجوي اليمنية، على الرغم من تجهيز ترسانته بأكثر الطائرات الحربية تطوراً.

أخبار

مدعياُ "تزويرها"... ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

مدعياُ "تزويرها"... ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الوقت- طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها” لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

الخارجية العراقية: المجتمع العراقي مؤيد للقضية الفلسطينية والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار الوقت- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استمرار العراق بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تخت روانجي: اجراءات الحظر الأحادية الأمريكية غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل الوقت- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، اجراءات الحظر الاحادية بانها غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل، لافتا الى ان القوات الاميركية بمواصلتها احتلال جزء من الاراضي السورية منهمكة بنهب نفط وثروات هذا البلد.

الأسير الأخرس إلى الحرية.. ما هي رسالته للعالم؟ الوقت- أكد الأسير المحرر ماهر الأخرس، اليوم الخميس 26/11/2020، أن إصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام كان رسالة إلى العالم بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

مجدداً الحوثي يؤكد: الصاروخ الذي استهدف "أرامكو" يمني الصنع 100% الوقت- جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف منشأة "أرامكو" السعودية الاثنين الماضي، هو "صناعة يمنية 100%".

رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني.. "حماس" تدعو للتصعيد الوقت- دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ردا على جرائمها بحق الفلسطينيين.

الحشد الشعبي العراقي يحبط تعرضاً إرهابياً في صلاح الدين الوقت- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن احباط تعرض إرهابي وقتل "داعشي" في صلاح الدين.

غانتس: لن أتنازل عن التناوب على رئاسة الوزراء والليكود يطالبه بالاستقالة! الوقت-قال وزير الأمن بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، انه لن يتنازل

"حماس": العدوان المتكرر على سوريا امتداد لجرائم الاحتلال الوقت- ندد الناطق باسم حماس حازم قاسم، صباح اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020، العدوان الذي استهدف

الرئيس الايراني: يمكننا العودة إلى ما ينص عليه الاتفاق النووي بشرط واحد الوقت-أعلن لرئيس الايراني حسن روحاني، في كلمة له اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020،

بومبيو يرفض تأكيد حصول اللقاء بين نتنياهو وابن سلمان: سأترك الإجابة لهما الوقت-رفض مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، مساء أمس خلال مقابلة له مع "فوكس نيوز"

موسى أبو مرزوق: هذا ما أفشل المصالحة بين حماس وفتح! الوقت-كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، صباح اليوم الأربعاء

هل سيعفو الرئيس الأمريكي عن مستشاره الأسبق للأمن القومي؟ الوقت-كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وجنوب القنيطرة الوقت-أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" فجر اليوم عن عدوان إسرائيلي ع

مجلس الوزراء العراقي يصدر سلسلة قرارات مهمة.. التفاصيل في الخبر الوقت- أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات من بينها الموافقة على إجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية، وقيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر بشكل فوري.

توقيع اتفاق بين طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك الوقت- وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر اليوم الثلاثاء على وثيقة للتعاون الاقتصادي بينهما خلال الاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد لدورته السابعة في محافظة اصفهان وسط البلاد.

وزير الامن الايراني: التعبئة ستبقى مبعثاً للاعتزاز والفخر على مرّ التاريخ الوقت- أكد وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أن التعبئة تتألق جيدا في إحباط مؤامرات جيش الكفر، ومن المؤكد ستبقى مبعثا على الاعتزاز والفخر على مر التاريخ.

الخارجية الأردنية: أوقاف القدس الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بالمسجد الأقصى الوقت- أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها القاطع لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم.

قيادة الجيش اللبناني تعلن عن خروقات جوية اسرائيلية فوق أراضيها الوقت- أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في لبنان، انه "بتاريخ 23/11/2020 اعتبارا من الساعة 11.55 ولغاية 24/11/2020 الساعة 1.05، تم تسجيل /3/ خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

خلال قمع مسيرة فلسطينية.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام الوقت- أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام، خلال قمع مسيرة كانت متجهة نحو خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

الأسير الأخرس إلى الحرية.. ما هي رسالته للعالم؟

مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي

مدعياُ "تزويرها"... ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الحشد الشعبي العراقي يحبط تعرضاً إرهابياً في صلاح الدين

تخت روانجي: اجراءات الحظر الأحادية الأمريكية غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل

الخارجية العراقية: المجتمع العراقي مؤيد للقضية الفلسطينية والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار

مجدداً الحوثي يؤكد: الصاروخ الذي استهدف "أرامكو" يمني الصنع 100%

التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى

رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني.. "حماس" تدعو للتصعيد

رسالة أنصار الله الصاروخية... أوهام ابن سلمان الواهية تتحول رمادا

التحالف مع الشيطان.. خفايا وأسرار العلاقات بين السعودية والقاعدة في اليمن

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

بومبيو والجولان.. جنون الخسارة

اقدام تركيا تغوص في رمال اليمن من خلال بوابة الإخوان والقاعدة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

محلل أمني إسرائيلي: تهديد حزب الله بالثأر لأحد عناصره مستمر

"حماس" تدين زيارة وزير خارجية البحرين: فعل منبوذ عربياً وأخلاقياً

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

"الضرب المبرح"..تفاصيل جديدة عن احتجازات "الريتز" في السعودية

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

العميد فدوي: أعداءنا لم يحققوا أهدافهم رغم مؤامراتهم في بعض المدن الإيرانية

وسط قلقٍ إسرائيلي... صنعاء: صاروخ "أرامكو" سيتطوّر ليطال إيلات

إيران: حضورنا في سوريا استشاري ومن يريد الإخلال به سيتلقى رداً حاسماً

مادورو يسخر من مزاعم الفريق القانوني لترامب

إلهان عمر تتهم ترامب بتمرير التطبيع لبيع الأسلحة

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

من هو البروفيسور روبير فوريسون؟ وماذا فعلت به حرية التعبير الغربية؟

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع

الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع يغلقون السجن بكامله.. والسبب؟

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

الخزعلي: نرفض استيلاء السعودية على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مدعياُ "تزويرها"... ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الخميس 10 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
مدعياُ "تزويرها"... ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها” لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.

وفي سياق متصل، أظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة بايدن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزوير

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين