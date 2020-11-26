الخارجية العراقية: المجتمع العراقي مؤيد للقضية الفلسطينية والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار

الوقت- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استمرار العراق بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال حسين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إن “المجتمع العراقي مؤيد للقضية الفلسطينية والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا .. ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق”.

من جهة ثانية أشار حسين إلى تنامي وجود تنظيم داعش الإرهابي في مناطق محددة في العراق مثل محافظة الأنبار وفي مناطق معينة في كركوك وديالى وبعض المناطق في نينوى لافتا إلى أن هناك الكثير من المعتقلين لدى الحكومة العراقية من عناصر هذا التنظيم.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لتطهير العديد من المناطق العراقية من فلول تنظيم داعش وأسفرت هذه العمليات خلال الأشهر الماضية عن مقتل واعتقال عدد كبير من الإرهابيين وتدمير أوكارهم .

وبشأن امتلاك العراق الإمكانيات العسكرية لتعويض خروج القوات الأجنبية وبينها الأمريكية قال حسين.. “لدينا علاقات واسعة مع كثير من الدول” مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع مستشارين في مجالات الاستخبارات والتدريب.

وكان الوزير العراقي أجرى أمس مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.