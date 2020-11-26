تخت روانجي: اجراءات الحظر الأحادية الأمريكية غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل

الوقت- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، اجراءات الحظر الاحادية بانها غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل، لافتا الى ان القوات الاميركية بمواصلتها احتلال جزء من الاراضي السورية منهمكة بنهب نفط وثروات هذا البلد.

وقال تخت روانجي في تصريحه خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول سوريا: ان بعض الدول بفرضها اجراءات الحظر الاحادية ضد الشعب السوري ومنعها الجهود الدولية الرامية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين وكذلك خلق عقبات في طريق العملية السياسية، تسعى لاطالة امد الازمة في سوريا وفرض ارادتها على شعبها.

واضاف: في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلاده فان فرض اجراءات الحظر الاحادية من جانب اميركا يؤدي الى زيادة معاناته، ونحن ندين ذلك بقوة.

ورحب سفير ومندوب ايران لدى الامم المتحدة بالجهود المبذولة مثل اجراءات الامم المتحدة للحل السياسي للازمة، واشار الى جهود ايران للمساعدة في هذا المسار وقال: انه وبموازاة هذا المسار ينبغي تقديم الدعم اللازم لاعادة اعمار سوريا وكذلك عودة اللاجئين والنازحين السوريين.

واكد تخت روانجي وفقا لارنا، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا، داعيا الى الخروج الكامل للقوات الاجنبية المتواجدة في هذا البلد بلا ترخيص رسمي من الحكومة السورية واضاف: ان القوات الاميركية باحتلالها اجزاء من سوريا تحت غطاء مكافحة الارهاب، تدعم بعض الجماعات الارهابية مثل جبهة النصرة (تحرير الشام) وهي منهمكة بنهب نفط وثروات الشعب السوري.

وادان هجمات الكيان الصهيوني على سوريا واكد عدم قانونية احتلال الجولان السوري، واعتبر الزيارة الاستفزازية لوزير الخارجية الاميركي الى المنطقة خطوة في مسار اضفاء الشرعية على ضمها الى "اسرائيل" مؤكدا بان الجولان كان وسيبقى جزءا من سوريا.

واكد تخت روانجي ضرورة المكافحة المستمرة للارهابيين في سوريا لاجتثاث جذورهم وقال: انه ينبغي ايضا معارضة اي محاولات انفصالية في هذا البلد.