الأسير الأخرس إلى الحرية.. ما هي رسالته للعالم؟

الوقت- أكد الأسير المحرر ماهر الأخرس، اليوم الخميس 26/11/2020، أن إصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام كان رسالة إلى العالم بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

تصريحات الأخرس لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" جاءت بعد وصوله إلى مستشفى جامعة النجاح الوطنية، بعد الإفراج عنه من معبر جبارة قرب طولكرم بعد إضرابه الأسطوري عن الطعام والذي أجبر الاحتلال على الإذعان لمطالبه والإفراج عنه دون تمديد فترة اعتقاله الإداري.

وأضاف الأخرس:" الحمد لله أنني الآن بين أهلي وشعبي في نابلس، وأن شاء الله نتخلص من الاحتلال بعزائم شعبنا الجبارة ونعيش من النصر إلى نصر حتى نتوصل إلى نصر أكبر وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها ونكون أحرار بدون حدود دولة واحدة م دولنا العربية الحبيبة والإسلامية".

ووجه الأخرس رسالة شكر لكل أحرار العالم الذي تضامنوا معه، وخص بالشكر شعبه الفلسطيني قائلا:" الشعب الفلسطيني من شماله وحتى جنوبه رأيت منكم ما لم أراه ولم أتوقعه وإن شاء الله النصر قريب".