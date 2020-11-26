رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني.. "حماس" تدعو للتصعيد

الوقت- دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ردا على جرائمها بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للحركة، ردا على قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا عند أحد الحواجز شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.

وقالت الحركة، إنها "تنعي الشهيد نور جمال شقير من القدس المحتلة، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليه".

وأضافت: "ندعو إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة في وجه الاحتلال، الذي كثف من استهدافه لأبناء شعبنا على حواجز الموت".

وتابعت: "ما تقوم به حكومة الاحتلال من القتل على الحواجز (..) هو جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي".