غانتس: لن أتنازل عن التناوب على رئاسة الوزراء والليكود يطالبه بالاستقالة!

الوقت-قال وزير الأمن بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، انه لن يتنازل عن التناوب على رئاسة الوزراء.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي أعرب عن غانتس اعتقاده بأنه يجب أن يكون رئيسا للوزراء خلال ولاية الكنيست الحالية، متحدثاً عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقد "وقعنا اتفاقا، إذا التزم نتنياهو بالاتفاقات وكان فمه وقلبه متساويين مع وجود ميزانية، وحكومة، سأصبح رئيسا للوزراء".

وعلّق على التقارير التي سربت النقاشات الداخلية مؤخراً وقال "لن أتخلى عن التناوب، لدينا اتفاق وسنلتزم بهذا الاتفاق، هذا هو المطلوب في "إسرائيل". وعن تاريخ تحويل الميزانية، أوضح غانتس "إذا بدا أنه لا توجد ميزانية للعام 2021، سنقوم بحل الكنيست. لن أقدم تقييماً أو حلاً وسطاً عندما يكون هناك تسويف".

وتابع غانتس منتقداً نتنياهو وقال "للأسف الشديد، نتنياهو لم يتجاوز حجم الحاجة للتعاون من أجل "إسرائيل" على الرغم من الخلافات الكثيرة. لو كان قد فعل ذلك، لكانت الحكومة تعمل، ولأصبح هناك مفوض للشرطة وكان هناك مئات التعيينات الأخرى، وكنا سنوافق على الميزانية في 25 آب/أغسطس". ورأى أنه "يبدو لدى نتنياهو أولوية شخصية مختلفة. وأنا أضع الأولوية الوطنية أمامي".

وعن لجنة التحقيق في قضية الغواصات، قال غانتس: "هناك معلومات جديدة، إقرارات خطية تم تداولها مؤخراً، هناك أشياء تستحق التدقيق".

كلام غانتس استدعى ردّاً من حزب الليكود، فقال إنه "من المؤسف أن يتنقل بين الاستديوهات لإجراء المقابلات السياسية، في اليوم الذي قُتل فيه جنديان إسرائيليان في حادث خطير".

وتابع قائلاً "ومن المؤسف أنه يوظف بشكل غير مسبوق الجيش الإسرائيلي سياسيا لتشكيل لجنة قرارتها معروفة ضمناً، كان يعارض إنشائها قبل أربعة أشهر فقط". وخاطبه قائلاً "عليك أن تستقيل. فلم يتصرف أي وزير أمن بهذه الطريقة الفاضحة".