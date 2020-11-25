"حماس": العدوان المتكرر على سوريا امتداد لجرائم الاحتلال

الوقت- ندد الناطق باسم حماس حازم قاسم، صباح اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020، العدوان الذي استهدف سوريا قائلاً إن "القصف الصهيوني على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة صهيونية على كل المنطقة".

وفي كلمة له لفت قاسم إلى أن العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضد الشعب الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة، مضيفاً "يأتي هذا العدوان أيام قليلة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي للجولان المحتل، وهو ما يمثل مشاركة أميركية فعلية في هذا العدوان".

كما أشار قاسم إلى أن تصاعد هذا العدوان يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وما هو ما يُغري الاحتلال الصهيوني على مواصلة وتصعيد عدوانه.

كذلك، أوضح الناطق باسم حماس أن استمرار العدوان الصهيوني على الأمة، يلزمه توحيد جهود ومواقف القوى الحية في كل مكونات الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني ودحره عن الأرض العربية.

هذا وأفادت وكالة "سانا" السورية عن عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق، في جنوب العاصمة السورية.

كما أشارت إلى عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.