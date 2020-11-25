عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وجنوب القنيطرة

الوقت-أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" فجر اليوم عن عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق، في جنوب العاصمة السورية.

كما أشارت وكالة "سانا" إلى عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.

هذا وأكد مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 23:50 من ليل الثلاثاء نفذ العدو الصهيوني ضربة جوية باتجاه جنوب دمشق".

المصدر العسكري أشار إلى أن "الضربة الجوية المعادية نفذت من ناحية الجولان السوري المحتل والخسائر اقتصرت على الماديات".

ويذكر أنه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أكّد مصدر عسكري سوري استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأضاف المصدر العسكري لوكالة "سانا" الرسمية السورية حينها أن العدوان الجوي الإسرائيلي جاء من جهة الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية. وقد تصدّت له الدفاعات الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وفي آخر شهر آب/أغسطس الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف إسرائيلية بالصواريخ من فوق منطقة جبل الشيخ باتجاه الجولان السوري المحتل. وأسفر القصف عن ارتقاء شهداء عسكريين ومدنيين في الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ليلاً.