وزير الامن الايراني: التعبئة ستبقى مبعثاً للاعتزاز والفخر على مرّ التاريخ

الوقت- أكد وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أن التعبئة تتألق جيدا في إحباط مؤامرات جيش الكفر، ومن المؤكد ستبقى مبعثا على الاعتزاز والفخر على مر التاريخ.

وفي تدوينة له بمناسبة اسبوع التعبئة، كتب حجة الاسلام محمود علوي: ان تعبئة المستضعفين التي تم تأسيسها بأمر حكيم من الامام الخميني (رض)، كانت منذ البداية مصدرا للخير والبركات العديدة للإسلام وللشعب الايراني المقدام والمتواجد دوما في الساحة.

وأضاف: ان هذا التذكار العظيم وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله العظمى الخامنئي، يمثل شوكة في عيون أعداء الاسلام، ويتألق جيدا في إحباط مؤامرات جيش الكفر والإلحاد، وكذلك في تنمية البلاد، ومن المؤكد سيبقى مبعثا للاعتزاز والفخر على مر التاريخ.

وضمن تقديمه التهنئة بمناسبة اسبوع التعبئة، أكد حجة الاسلام علوي أن ثقافة التعبئة المطالبة بالحق، اخترقت اليوم الحدود الايمانية الواحد تلو الآخر، وتحولت الى نموذج فريد للأحرار في سائر البلدان الاسلامية، الذين يقفون كحصن منيع في مواجهة المستكبرين المتصهينين والرجعيين بالمنطقة، ويحبطون مخططاتهم المشؤومة.