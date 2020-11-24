قيادة الجيش اللبناني تعلن عن خروقات جوية اسرائيلية فوق أراضيها

الوقت- أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في لبنان، انه "بتاريخ 23/11/2020 اعتبارا من الساعة 11.55 ولغاية 24/11/2020 الساعة 1.05، تم تسجيل /3/ خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

واعلنت في بيان ثان، انه "بتاريخ 23 /11 / 2020 اعتبارا من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 11.35، تم تسجيل /6/ خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".