"كاريكاتير" كيف ينظر نتنياهو إلى المطبّعين العرب؟

الوقت-بعد الجدل الواسع حول زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية والنفي السعودي لهذه الزيارة، نشر خبير الشؤون العربية يوني بن مناحيم على حسابه على تويتر صورة لكاريكاتير قال إنها تتداول بكثرة على تطبيق "الواتساب" وعنوانها" كيف ينظر نتنياهو إلى المطبّعين العرب؟

وبالعودة لما حدث، قالت صحيفة "اسرائيل هيوم" يوم أمس إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ردود الفعل في المملكة السعودية والعالم العربي.

وأكدت الصحيفة أن مصدراً على صلة مع مسؤولين كبار في السعودية، قال لهم إن "هذا اللقاء ليس الأول بين نتنياهو وبن سلمان، وقد عُقدت مثل هذه اللقاءات مؤخراً، وأن المشاركين في الاجتماع وافقوا على نشر تفاصيله من أجل نقل الرسائل إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة".

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رحلة سرية الى السعودية أقلعت يوم الأحد من مطار بن غوريون، وقالت إن نتنياهو وبرفقته رئيس الموساد التقيا ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

فيما نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

وأشار بن فرحان عبر تغريدة في "تويتر" إلى أنه اطلع على تقارير صحفية عن لقاء "مزعوم" بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السعودية في الأيام الماضية.

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا في البيت الأبيض على اتفاق "التطبيع الاسرلة" مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق السلام" الذي أطلق عليه "الاتفاق الإبراهيمي".