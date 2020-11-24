حاتمي: قريباً .. سندشّن المدمّرة "دنا" الإيرانية بامتياز

الوقت- أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي أنه سيتم قريباً تدشين المدمرة "دنا" المصنعة محلياً بامتياز، وضمها الى القوة البحرية للجيش الايراني.

ونوّه حاتمي في كلمة له خلال مراسم احياء اسبوع "قوات تعبئة المستضعفين" (بسيج)، إلى أن إيران واجهت في مجال الدفاع أكثر إجراءات الحظر صعوبة وعدائية، موضحاً "أننا قمنا خلال المرحلة الراهنة بتصميم وإنتاج وتدشين أكثر المعدات الدفاعية تأثيراً وفاعلية لدى القوات المسلحة".

وتابع بالقول "لاشك ان المنجزات المذهلة التي تحققت خلال العقود الاخيرة كانت ثمرة لهذه الرؤي الثورية السامية، وانطلاقا من ذلك النهج سنسلم بحرية الجيش قريبا المدمرة "دنا" المصنعة محليا بامتياز، وهي تختلف عن المدمرات الاخرى من جيلها في مجال الاداء والامكانيات والمعدات".

ومنذ أيام، أزاح قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي الستار عن بارجة "

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي أنه سيتم قريباً تدشين المدمرة "دنا" المصنعة محلياً بامتياز، وضمها الى القوة البحرية للجيش الايراني.

ونوّه حاتمي في كلمة له خلال مراسم احياء اسبوع "قوات تعبئة المستضعفين" (بسيج)، إلى أن إيران واجهت في مجال الدفاع أكثر إجراءات الحظر صعوبة وعدائية، موضحاً "أننا قمنا خلال المرحلة الراهنة بتصميم وإنتاج وتدشين أكثر المعدات الدفاعية تأثيراً وفاعلية لدى القوات المسلحة".

وتابع بالقول "لاشك ان المنجزات المذهلة التي تحققت خلال العقود الاخيرة كانت ثمرة لهذه الرؤي الثورية السامية، وانطلاقا من ذلك النهج سنسلم بحرية الجيش قريبا المدمرة "دنا" المصنعة محليا بامتياز، وهي تختلف عن المدمرات الاخرى من جيلها في مجال الاداء والامكانيات والمعدات".

ومنذ أيام، أزاح قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي الستار عن بارجة "الشهيد رودكي" قائلاً أن "من يريد تهديد مصالح إيران وشعبها لن يكون لديهِ ملاذ آمن على وجه الأرض"، معتبراً أن "منطقة الخليج هي نقطة التقاء القوى مع بعضها البعض وهي منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي".

وأضاف سلامي أن العدو الذي سعى إلى "انهيار القوات الإيرانية من خلال الحصار والعقوبات يعاني اليوم من انهيار متسارع والمثال على ذلك هو الاضطرابات السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم.

الشهيد رودكي" قائلاً أن "من يريد تهديد مصالح إيران وشعبها لن يكون لديهِ ملاذ آمن على وجه الأرض"، معتبراً أن "منطقة الخليج هي نقطة التقاء القوى مع بعضها البعض وهي منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي".

وأضاف سلامي أن العدو الذي سعى إلى "انهيار القوات الإيرانية من خلال الحصار والعقوبات يعاني اليوم من انهيار متسارع والمثال على ذلك هو الاضطرابات السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم.