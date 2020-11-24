فريق بايدن يرحب بالانتقال وترامب يعلّق!

الوقت-أبلغت إدارة الخدمات العامة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ببدء عملية الانتقال الرئاسي.

فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن رحّب بالقرار الذي يتيح "عملية انتقال سلسة للسلطة".

وأضاف الفريق في بيان له ، أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات.

من جهته، علّق الرئيس دونالد ترامب قائلاً "سأوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال، مشيراً إلى أنه "من أجل مصلحة بلدي أوصي بأن تقوم إدارة الخدمات العامة بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية".

كما أوضح "أبلغت فريقي "القيام بالأمر نفسه" فيما يتعلق بالانتقال".

كذلك قال ترامب إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدماً في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأضاف ترامب في تغريدة "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة.

لكن رئيسة إدارة الخدمات العامة ردت قائلةً "أريدك أن تسمع مني مباشرة: لم أتعرض لضغوط أبداً فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري فقط".

يأتي هذا بعدما أعلنت ولاية ميتشغن الأميركية، يوم أمس الاثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز جو بايدن فيها، وهو ما لم يدع مجالا أمام إدارة الخدمات العامة إلا إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

يذكر أنه في الانتخابات الاخيرة حصل الديموقراطي جو بايدن الذي فاز بالانتخابات، على 306 أصوات مقابل 232 لترامب، في الكلية الانتخابية التي تحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270.