قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة وتهدم منزلاً في "كفر قاسم"

الوقت- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في حين هدمت آلياته في ساعات الصباح منزلا فلسطينيا بقرية "كفر قاسم" في الداخل المحتل.

ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، منذ مساء الأحد وحتى فجر الاثنين.

وشهدت بلدات كفر نعمة ومخيم الجلزون والمغير برام الله اقتحاما كبيرا تخللته مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأخيرة أعيرة مطاطية وقنابل الغاز والصوت.

وقال نادي الأسير، إن أربعة جرى اعتقالهم من بلدة كفر نعمة غربي رام الله وهم: صالح عباس عطايا، ومحمد عمر خويرة، وراسم جبران اشتية، وعلي طه.

واعتقل الاحتلال ثمانية آخرين من عدة بلدات في الخليل جنوب الضفة المحتلة، واعتقل ثلاثة آخرين من نابلس شمالا.

ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين: عطا محمد درباس، وإسماعيل ناصر، وروحي الجيار، ومحمد نجيب، وعبد الرحمن محمد البشيتي.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الاثنين، منزلا في قرية كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م؛ وذلك بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن محكمة الاحتلال في "تل أبيب" كانت قد رفضت حديثا الاستئناف الذي قدمه أحد المحامين، من أجل تجميد أمر هدم المنزل.

وقالت إن هناك تهديدا بهدم 13 منزلا أخرى في المنطقة الشرقية الجنوبية من القرية، وجميعها مأهولة بالسكان.

وكانت آليات وجرافات الاحتلال قد هدمت مؤخرا منزلا مكونا من طابقين في مدينة اللد، وخيام ومساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ180 على التوالي.