الاحتلال الأمريكي يخرج رتل صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية

الوقت- أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق وبرادات وناقلات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وأفادت وكالة سانا السورية بخروج رتل يضم 49 آلية من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وبرادات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة مع عدد من المدرعات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

واخرج الاحتلال الأمريكي الجمعة الماضي رتلا من 45 آلية يضم مدرعات وناقلات عسكرية وشاحنات متنوعة من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي على الحدود مع العراق.