طيران العدوان السعودي يشن عدداً من الغارات على محافظات يمنية

الوقت- واصلت قوى العدوان السعودي شن الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية ملحقة أضرارا بممتلكات المدنيين.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان السعودي شن 8 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب كما استهدف بأربع غارات مناطق في مديرية حرض في محافظة حجة.
كما قصفت قوى العدوان بالصواريخ والمدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.