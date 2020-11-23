غانتس: سنسعى للتأثير على إبعاد الخطر النووي الإيراني

الوقت-اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن "تبديل الإدارة في الولايات المتحدة هو فترة حساسة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال غانتس "لا أعلم ما الذي ستكون عليه سياسة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عندما يتولى منصبه، لكننا سنقوم بما في وسعنا للتأثير على إبعاد الخطر النووي الإيراني قدر ما أمكن"، وأضاف "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنا نتعاون في هذا الموضوع بمستوى جيد جداً".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنه وتمهيداً لادارة بايدن، فإن "إسرائيل" تبلور استراتيجية للتأثير على الاتفاق مع إيران، ووزارة الخارجية أنشأت طاقماً خاصاً لهذه المهمة برئاسة وزير الخارجية غابي أشكنازي.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية كشفت أن بايدن أعاد التزامه العميق بـ"إسرائيل" وأمنها، مشيرة إلى أن نتنياهو قال إن العلاقة الخاصة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية هي "مدماك أساسي" في أمن "إسرائيل" وسياساتها.

واتفق الاثنان على الالتقاء قريباً من أجل بحث الكثير من المسائل الموجودة في جدول الأعمال، وشددا على الحاجة إلى استمرار تعزيز التحالف الثابت بين "إسرائيل" وواشنطن.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تناولت عشية فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، علاقة "إسرائيل" معه، ورأت أن عهده سيسهم في فتح علاقة جديدة، مشيرة إلى أنه رغم الحفر المتوقعة في الطريق، فإن بايدن ونتنياهو سيتمكنان من بناء علاقة وإدارة حوار محترم.